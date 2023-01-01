補貼住宅貸款利息至2024年底　內政部：絕非鼓勵投機購屋

▲政府公布住宅貸款利息補貼方案引發討論。（示意圖／記者賴志昶攝）

記者呂晏慈／台北報導

內政部公布優惠房貸措施，自今年3月23日起貸款戶應自行負擔調升利率的部分，政府將提高補貼利率半碼，補貼至2024年底，引發討論。內政部1日補充，房貸補貼讓目前一定條件以下，僅有一屋且貸款中家戶，絕非鼓勵投機購屋。

由於中央銀行12月15日再度宣布升息半碼，內政部日前公布，住宅基金目前補貼中的17項政策性優惠房貸，自今年3月23日起，貸款戶應自行負擔調升利率的部分，由政府提高補貼利率半碼協助，措施將維持至2024年底。

此外，總統蔡英文今天上午發表2023新年談話表示，在減輕人民負擔方面，民眾的生活主要負擔，不外乎來自食衣住行支出，其中，住的部分，政府會擴大租屋者的租金津貼，也針對受到升息影響比較大的房貸族，規劃給予補貼，減輕支出的壓力。

內政部今日發布新聞稿說明，政府為因應2022年開始，中央銀行連續升息，房貸負擔日益增加，爰研擬針對一定所得以內，僅有一屋且貸款中家戶，進行房屋貸款定額補貼協助，並非鼓勵民眾購屋，也非針對未來購屋者提供利息補貼，更是非關房價議題。

內政部強調，房貸補貼讓目前一定條件以下，僅有一屋且貸款中家戶，減輕房貸繳款壓力，同時中央目前持續辦理300億元中央擴大租金補貼，對租屋者提供租金補貼加碼協助，因此，對已購屋者或租屋者都有提供照顧，未來政府會嚴加把關，對於稅收將會花在對民眾最有需求的地方，以落實居住正義。