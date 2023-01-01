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多圖／總統府元旦升旗　中山女高、建中樂旗隊暖場

▲▼中華民國112年元旦總統府升旗典禮，中山女高旗隊。（圖／記者李毓康攝）

▲今年元旦升旗典禮邀請中山女中、建國中學的學生們暖場表演。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2023年總統府元旦升旗典禮，以「眾志成城、台灣向前、Together we can」為主題，清晨5點中山女中、建國中學、三軍樂儀隊等隊伍陸續登台，儘管天空飄著細雨，現場同學依舊展現專業及熱情，演出氣勢磅礡。隨後，總統蔡英文、賴清德抵達會場，並由世運會5連霸的景美女中拔河隊田嘉蓉、獲得「國際太空站KIBO機器人程式設計挑戰賽」的台大學生洪宇辰代表領唱國歌。

今年升旗典禮前在凱道上的暖身演出，以「自信台灣、迎接世界」為主軸設計，除了熱情洋溢的中山女高旗槍隊及建中樂旗隊外，國內知名鼓手張文光老師率領團隊，以結合生活中的律動和打擊樂熱鬧開場，並邀請曾奪下國際阿卡貝拉大賽金牌的Voco Novo爵諾歌手，藉由豐富的人聲音色及線條，完美演繹自創及經典歌曲，用充滿畫面感的音樂帶領民眾展望新年新氣象。

上午6點26分，伴隨著晨曦破曉，蔡英文、賴清德走出總統府外抵達會場，與會民眾揮舞國旗，隨後在景美女中拔河隊、台大機器人程式設計團隊領唱國歌後，約6點31分左右升旗，蔡賴約於6點34分許，向人群揮手致意後返回總統府內。蔡英文預計於8時30分，於總統府內發表元旦談話，說明2023年的施政方針。

▲▼中華民國112年元旦總統府升旗典禮，中山女高旗隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華民國112年元旦總統府升旗典禮，中山女高旗隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華民國112年元旦總統府升旗典禮，中山女高旗隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華民國112年元旦總統府升旗典禮，中山女高旗隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華民國112年元旦總統府升旗典禮，中山女高旗隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華民國112年元旦總統府升旗典禮，建中樂旗隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華民國112年元旦總統府升旗典禮，建中樂旗隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華民國112年元旦總統府升旗典禮，韌力台灣擊打秀。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華民國112年元旦總統府升旗典禮，樂好台灣迎世界Voco Novo爵諾歌手。（圖／記者李毓康攝）

▲▼總統蔡英文、副總統賴清德出席中華民國112年元旦總統府升旗典禮。（圖／記者李毓康攝）

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