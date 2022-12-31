范雲提議修法讓女性當兵　邱臣遠：制度的調整需社會凝聚共識

▲民眾黨立委邱臣遠28日以黨團總召身分與國防部長邱國正會談。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨立委范雲提出將修法讓女性可當兵，民眾黨立委邱臣遠今（31日）表示，戰時除了主戰及守備部隊外，國家也需要強大的後勤補給，因此女性參與兵役的形式可以很多元；而兵役制度的調整等，均需與社會持續溝通討論、凝聚共識，並且循序漸進的進行改革，以符合國軍實際需求。

台海緊張情勢升溫，除義務役拍板將恢復一年役期外，部分聲音認為女性也該從軍；而長期提倡女權的范雲昨表示，女人不是不當兵，是法律讓女人沒資格服兵役，自己認為女人也要當兵，若現在可以修法放寬兵役相關規定，「我會很樂意去當兵，接下來，自己也會對此提出修法。」

對此，邱臣遠31日說，兵役制度的調整，是為了提升全民國防意識及建構完整的國防體系；而「保家衛國，不分軍民、人人有責」的精神，也是當前的全民共識。戰時除了主戰及守備部隊外，國家也需要強大的後勤補給，因此女性參與兵役的形式可以很多元，這部分需要國防部更進一步說明國軍實際的戰備需求，以利後續規劃。

邱臣遠表示，相關兵役改革政策，包括制度的調整、訓練內容的強化，均需與社會持續溝通討論、凝聚共識，並且循序漸進的進行改革，以符合國軍實際需求。而國防部目前最重要的是將已經確定調整的方向，落實執行改革工作，再持續凝聚社會共識，將全民國防體系一步步建立起來。