國防部擬恢復義務役預官考選　薪資達4.2萬元

記者黃翊婷／綜合報導

義務役確定恢復1年役期，除了強化訓練內容，薪資也調整到2萬6307元起跳。此外，國防部也計畫恢復義務役預官考選，若以少尉掛階來看，薪資上看4萬2414元。

▲國防部擬恢復義務役預官考選。（資料照／記者林名揚翻攝）

國防部副部長柏鴻輝表示，以二兵來說，志願役的人事成本將近4萬元，4個月維持1萬2497元，1年期的是2萬6307元，志願役在半年後會升到一兵，薪資大幅成長2000元以上，1年以後可以加入下士選拔，薪資提高到4萬5978元，1年期的義務役下士則為3萬2437元左右；少尉的成長幅度更大，志願役少尉薪資為5萬6143元，1年期的義務役少尉為4萬2414元。

▲志願役與義務役的人事成本對照表。（圖／國防部提供）

柏鴻輝說明，這樣的兵役經費調整，除了鼓勵志願役同仁在短時間內為了上進，必須考下士、轉軍官，如此一來，未來生涯規劃或所得都會增加，和義務役是完全不同的；而從薪資結構在現行制度上來講，志願役有志願役加給、專業加給與離外島加給等，在等級上跟義務役就有差別了，約從1.5萬元到3萬元不等。

此外，國防部也計畫恢復義務役預官考選，民國94年次的役男大概會在2027年畢業，到時有望比照志願役專業軍士官班考選的標準，舉辦1年期義務役大專預備軍官、士官考選，若順利考上並以少尉掛階，薪資上看4萬2414元。

柏鴻輝強調，軍隊中的升遷制度很完善，也鼓勵志願役同仁積極往上爭取職務，薪資結構自然就會調節，以現行的薪資結構上來看，都能夠平衡志願役或現役軍人的薪資結構。