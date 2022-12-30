新竹出現「恐怖巨響」好幾天！當地人嚇瘋

▲示意圖，與新聞事件無關。（圖／翻攝國防部發言人粉專）



網搜小組／劉維榛報導

面對共軍武力威脅與考量戰略架構的兵力需求，總統蔡英文27日宣布「義務役恢復為1年」，適用對象為民國94年（即西元2005年）後出生的男性。不過有新竹網友忐忑不安直呼，最近頻頻聽到「碰～碰～碰」的巨響，「到底是怎麼回事？」

一名女網友在臉書《竹北大小事》心慌求問，「奇怪～從昨天（指28日）就一直聽到碰～碰～碰的聲音，到底是怎麼回事？」

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文章引發熱議，當地人剉咧等驚呼「我家竹北也聽到了（一直碰！碰！碰）」、「新竹明湖路也聽到了2～3天了」、「離戰爭越來越近了」、「直到剛剛還在『碰』，最近都是一早就開始打了，住在義民廟這邊更大聲」、「來鳳岡西區保證每天都能聽到，讓你聽到變習慣」、「來新埔義民廟這搖滾區感受一下臨場感」、「我也很好奇，持續一整天沒停過，有點吵」。

有網友找出公文，接著解釋巨響真相，「湖口營區裝甲旅在210高地靶場戰車砲射擊」、「新竹人不知道新豐是北部火炮射擊靶場嗎？小弟20年前在那裡當兵退伍的」、「對，湖口裝甲兵訓練指揮部暨裝甲兵學校的坑子口靶場」、「每年湖口都是這個時候下基地實彈射擊！正常」。

▼當地人聽到巨響很心慌。（圖／翻攝竹北大小事）



由於2024年開始恢復為1年期義務役，總統蔡英文也坦言，台灣處在威權主義擴張的第一線，「備戰才能夠避戰，能戰才能止戰」。針對台灣兵役延長一事，大陸外交部發言人汪文斌表示，祖國完全統一是全體中華兒女的共同意志，是無法阻擋的歷史大勢，為實現國家統一大業奮鬥重於泰山，為「台獨」分裂活動賣命輕於鴻毛，「我們相信廣大台灣同胞深明大義，不會為『台獨』分裂勢力充當砲灰。」發言讓兩岸軍事增添緊繃氣氛。