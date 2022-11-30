國小是資優生長大卻縱火　全因這句話！法官判免囚原因曝

▲男子患有思覺失調症，聽見幻聽後縱火燒商場，所幸未釀成傷亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名林姓男子從小成績優異，出社會後工作後卻罹患思覺失調症，某次他聽見幻聽「敢不敢現在去放火」，接著到商場縱火，所幸未釀成傷亡。高雄地院考量林男與業者和解，且固定到精神科就醫，試圖控制病情，依放火未遂罪判刑2年，緩刑5年，施以監護1年。

判決指出，林男長期罹患妄想型思覺失調症，今年2月15日下午2時許，林男進入賣場，以打火機點燃報紙後丟向枕頭棉被及花瓶區貨架，所幸店員即時發現，趕緊撲滅火勢，並把試圖離開現場的林男攔下，所幸未釀成傷亡。

審理時林男表示，聽見有人說「敢不敢現在去放火」才縱火，知道選超商的話比較容易被發現，因此選在賣場無人處點火。但法院考量林男當時辨識行為能力雖未降低，但是在幻聽影響下犯案，因此減輕其刑。

林男也提到，父親5、6年前癌症病逝，家裡靠母親經營檳榔攤維生，妹妹罹患中度智能障礙，國小時期成績都在前段班，但5年級轉學後遭遇霸凌，成績下滑，國中時人際互動疏離，出社會後曾因工作出錯被開除，之後找到新的工作，又賭氣離職，3年多找不到工作。

母親則是在庭上求情，過去兒子與家人間關係融洽，但4年多前，他開始會自言自語，丈夫過世2年多後，兒子變得無法工作、騎車，後來就醫才得知兒子罹病。

法官認為，林男並非處於自我放棄狀態，且有定時回診欲控制病情之意願，為使其能規律回診，若有適當之人加以管束，應可達到預防林男再犯，因此依放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪處2年，宣告緩刑2年，期間內須前往執行檢察官指定之醫療院所或機構，完成精神治療之處遇措施，並應於刑之執行前，令入相當處所，施以監護1年。