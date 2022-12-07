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徐巧芯爆柯宇綸「竊盜縱火」挨告誹謗　北檢認證不起訴

▲▼柯宇綸與徐巧芯。（圖／資料照）

▲徐巧芯(左起)因指柯宇綸竊盜縱火，挨告妨害名譽罪嫌。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

藝人柯宇綸日前到國民黨市議員徐巧芯臉書放話，稱自己是選民，「認真不想跟你(指徐巧芯)同一條船」，引來徐反譏柯曾偷竊、縱火，柯宇綸認為名譽受損，提告妨害名譽，結果台北地檢署調查，柯宇綸確實曾因酒後偷安全帽時，不慎造成附近同排汽機車燒毀，被法院判緩刑2年，因此在7日處分不起訴徐巧芯。

徐巧芯在10月14日上臉書提到，當時台北市長參選人陳時中在新聞節目訪問中，認證了是跟焦糖同一條船的人，引起網友討論，也意外釣出柯宇綸本尊在下方留言「松信區選民在此，我認真不想跟你同一條船」，徐巧芯2小時後tag柯宇綸並回覆，「我也不會想要跟偷竊安全帽外加縱火燒車的人同船欸，那剛剛好」，柯宇綸氣得跑到松山分局提告徐巧心涉嫌公然侮辱、加重誹謗等罪。

台北地檢署檢察官調查，發現柯宇綸2011年10月9日晚上10點左右，騎車去和平東路某小吃店飲酒消費後，隔天凌晨離開時，發現自己放在機車上的安全帽不見了，為免被抓到違規，走到暗巷內，想偷走人家的安全帽，但帽子掛環繫勾在坐墊置物箱內，柯宇綸因此用打火機燒斷帽帶後取走安全帽。

▲▼柯宇綸與徐巧芯。（圖／資料照）

▲柯宇綸在徐巧芯臉書表達不同立場，反被徐巧芯回文說「剛剛好」。（圖／資料照）

結果柯宇綸沒注意到自己引燃的火苗尚未熄滅，導致餘燼飄散到附近機車踏板上延燒，造成同排的其他汽機車遭全數燒毀，經路人報警調閱監視器找到柯宇綸，柯坦承犯行，台北地院2013年依竊盜罪；失火燒毀物品的公共危險罪，共判應執行拘役50天、可易科罰金，並給予緩刑2年機會。

據了解，柯宇綸認為當時他是不小心釀成火勢，並非故意要縱火，但檢察官調查認為，一般人較不會分辨縱火與失火罪責的不同，且柯宇綸身為公眾人物，言行可受公評等理由，認為徐巧芯發言非憑空杜撰，處分不起訴。

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