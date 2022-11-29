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怒宗教干擾生活！男燒講堂　險害祖孫喪命...還問「為何害我」

▲張姓男子宣稱宗教干擾生活，竟縱火燒宗教講堂。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲張姓男子宣稱宗教干擾生活，竟縱火燒宗教講堂。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／桃園報導

桃園張姓男子不滿同事一直找他去一貫道講堂上課，認為自己生活遭宗教干擾，因而心生怨恨，竟在今年5月14日晚間10時，跑到到講堂潑汽油、縱火，差點害死當時人在屋內的陳姓祖孫2人。桃園地院近日審結宣判，依殺人未遂罪，將張重判有期徒刑6年2月。

判決書指出，張男有吸毒前科，從事物流業，他因為受不了女同事一直找他去一貫道講堂上課，認為宗教干擾他的生活，今年5月14日竟持寶特瓶到加油站買汽油，隨後到講堂門口潑灑汽油，並以打火機點燃。當時陳姓祖孫仍在屋內，所幸屋內火災警報器響起，讓他們及時逃離，沒有受傷，房子也只有門和牆壁受損。張男見陳姓祖孫逃出後，還持菜刀質問兩人為何要用邪術害他。

張男事後供稱，他很後悔沒將保特瓶汽油罐投進窗戶內，讓祖孫完全走不掉，還說案發當天他理智線斷掉，於是縱火燒掉講堂，他放火跟帶菜刀的目的，就是要殺死那兩名住戶。

法官認為，張男僅因不滿同事邀請他參加宗教活動，認為生活遭宗教干擾，竟縱火燒講堂，造成陳姓祖孫被迫倉皇逃生，雖倖免於死，但心理已留下難以抹滅的陰影，並有財物損失，因此依殺人未遂罪，判處張男有期徒刑6年2月，全案還可上訴。

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