女兒從軍念書拼升等...惡父：讀書有什麼用　趁她洗澡潑汽油縱火

▲高雄一父親竟趁女兒洗澡潑汽油縱火。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名65歲男子「阿強」(化名)，長期與老婆、女兒感情不睦，經常家暴，女兒於是考取職業軍人想遠離父親，孰料今年10月間，女兒在家中念書拼軍中的升等考試時，阿強竟罵女兒「讀這個書有什麼用、又考不上」、「當什麼軍人」，女兒不理他跑去洗澡，他竟對著浴室潑汽油縱火，想燒死女兒，所幸女兒機警逃出。檢察官調查後今（8）日偵結，依殺人未遂罪嫌將阿強起訴，移審法院法官也裁定繼續收押。

檢方指出，阿強因為脾氣暴躁，經常酒後就動手動腳，和妻子、女兒長期關係疏離，去年2月，阿強的妻子和女兒就向法院申請保護令獲准，期限1年，今年2月更獲准延長2年。

今年10月2日凌晨1時許，阿強見女兒在家裡念書，竟罵她「讀這個書有什麼用、又考不上」、「當什麼軍人」，習以為常的女兒不理他，轉身進入浴室洗澡，他氣不過，竟拿出汽油潑灑在浴室門和地板上，點火想燒死女兒。

火勢迅速蔓延，正在洗澡的女兒驚嚇之餘，奪門而出，幸運只受到輕微燒燙傷和嗆傷，而火勢也被警、消撲滅，但母、女兩人這次不忍了，氣得報警抓了阿強。阿強偵訊時坦承犯行，但辯稱是把汽油潑在客廳，不是潑浴室，警方訊後依殺人未遂罪嫌移送，複訊後被檢方聲請羈押獲准，檢察官偵查後，今日偵結將他起訴，移審法院後裁定繼續收押。