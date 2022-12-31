北市立委補選倒數！國民黨拼「陸戰」　元旦辦演場會大咖全到場

▲王鴻薇與國民黨團合開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市第三選區立委補選剩不到10天，民黨候選人王鴻薇近日都採取陸戰方式，勤跑基層接觸選民，國民黨也將在最後幾天全面支持王，包括1月1日將舉辦「元旦老歌演唱會」希望以愉快的方式打贏選戰；王的選前之夜也將邀集前總統馬英九、台北市長蔣萬安等藍營大咖人士一同參與，並選在中山、松山區交界的榮星花園辦最後的造勢活動。

2022年選戰結束後，全國有三場延長賽，分別是12月18日的嘉義市長選舉、1月8日的台北市立委第三選區補選，以及南投縣立委第二選區補選。國民黨台北市立委補選部分，全力協助陸戰、立院黨團則是推出各類適合議題，透過立院記者會爭取曝光替王鴻薇主打議題空戰。

此外，國民黨也在31日於黃復興黨部舉辦固本會報、1月1日除了元旦升旗典禮，下午3點則是在興安街前跟中廣董事長趙少康一起舉辦老歌演唱會。當天將由新科市議員柳采薇主持，除了藍營大咖馬英九、朱立倫、蔣萬安外，立委洪孟楷、市議員張斯綱也都會一同到場。

藍營人士指出，王鴻薇連任多屆議員，對於許多議題的掌握展現成熟政治人物的風範，因此黨中央很放心讓王鴻薇親自處理議題回應，黨部則是在空戰及陸戰給予最大的支持，希望在最後階段能衝出最佳成績。

