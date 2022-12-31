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被段宜康稱藍營2024最強人選　侯友宜：把握現在市長身分做好事情

▲侯友宜31日受訪。（圖／記者宋良義攝）

▲侯友宜31日受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／新北報導

新北市長侯友宜被視為國民黨角逐2024總統的熱門人選。對於被民進黨前立委段宜康稱是藍營2024目前最強人選，侯友宜31日表示，他現在是新北市長，希望好好把握現在的身分，把事情做好；至於是否擔憂關注度漸被台北市長蔣萬安拉走，侯則說，他自己很清楚，該做什麼事、就做什麼事，至於外面有一些看法，他都給予尊重。

侯友宜31日上午視察元旦交通疏運並受訪。對於被段宜康稱是藍營2024目前最強人選，侯友宜表示，他現在是新北市長，最重視的是現在的新北市每天的情形，尤其像今天連續三天的假期，最大的目的是讓交通順暢，民眾能夠平安回到家或可參加相關活動，讓自己非常開心跨年；侯說，他希望好好把握現在當新北市長的身分，把自己的事情做好。

媒體詢問，郭台銘也是呼聲很高的人選，但段宜康說郭應該要解釋清楚富士康爭議。侯友宜說，郭台銘是一個在台灣對經濟帶動很重要的領導人，「所以我們對郭董、對他的整個產業跟我們國家的這個經濟，我相信我們都給他很多的加油跟鼓勵，我相信郭董認真努力打拼，為台灣可以多做事」。

媒體也追問，有香港媒體說蔣萬安上任後一樣是大鳴大放，一樣敢炮打中央，相較之下侯比較保守，因此認為未來照這情況，不管是挑戰2024或未來的總統，侯的關注度會逐漸被講拉過去。

對此，侯友宜回應，每一個人有每一個人做事的方式，他都給予尊重，「我最重要的在整個工作崗位上要很務實的去把握，好好把自己本分的事情做好」，當然外面也有很多的聲音，希望他用什麼方式去做非自己工作崗位以外的事，「那這些部份我相信我們自己會很清楚，該做什麼事、就做什麼事」，至於外面有一些看法，他都給予尊重。

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