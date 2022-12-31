2023新制倒數！必看4圖「藏6萬元補助」　跨完年基本工資就漲了

▲15項惠民新制元旦上路，基本工資將上漲，還有補助項目。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（31）日就要與2022年道別！準備迎接新的一年之外，諸多新規則也即將上路，《ETtoday新聞雲》做出整理，也附上行政院4張「15項惠民措施」懶人包，一次掌握2023年新制。

●勞工新政

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勞動部共有11項與勞工朋友們有關的重大政策或便民措施，其中最受關注的，包括2023元旦（1/1日）起基本工資調漲為2萬6400元、時薪176元，估232萬人受惠；另外，勞保費率調整為12％，估1043萬人受影響。

→更詳細請讀《百萬勞工注意！2023年10項新制 基本工資上漲、勞保費率也調升》

▲圖為2023年10項勞動新制。（圖／記者廖婕妤製）

●國民年金保費漲至10%

衛福部宣布，因精算評價日110/10/1之基金餘額4,656億元不足以支付未來20年保險給付9593億元，因此國民年金保險費率自2023元旦（1/1日）起，將從現行9.5%依法調整為10%，國保月投保金額也從1萬8282元調高至1萬9761元，預估受影響人數約271萬人，每人每月自付保險費將多付72～144元。

→更詳細請讀《每月多付144元！國民年金保費元旦調至10% 271萬人受影響》

●法定年齡調降至18歲

《民法》修正成年法定年齡，2023元旦（1/1日）起，從20歲調降至18歲，與民法規範有關之私法關係都會受到影響，可自行租房租車、開銀行帳戶、辦貸款、辦手機門號、辦信用卡等。另立法院亦配合修正所得稅法、遺產及贈與稅法等法規，將各條文中原定之「20歲」改為「成年」，統一各法規中對於成年之規定。

→更詳細請讀《民法18歲成年明年上路 「6大稅務影響」一次看》

●文化成年禮

文化部將「藝FUN券」轉型，推出送給18歲青年的「文化成年禮」1200元，將於2023年3月29日青年節起開放登記領取，使用效期至2024年的3月28日，登記資格為出生日期2005年1月1日～2005年12月31日、具國內戶籍的國民。

→更詳細請讀《「文化成年禮」1200元明年3月發放！登記資格、使用效期範圍看這裡》

●環保循環杯新制

環保署2023元旦（1/1日）起重要新制上路，和一般民眾最密切相關為「推動循環杯借用服務措施」，屆時連鎖便利商店及連鎖速食店應有5%門市提供循環杯借用服務，以5%來估算，約650家門市提供循環杯借用服務。

→更詳細請讀《環保2023元旦新制！650家超商需提供「循環杯借用服務》

●交通郵政4措施

交通部宣布，2023元旦（1/1日）起將有4項交通和郵政新制上路，包括不再補助市區客運購置柴油大客車、國際商港港埠費率上限調漲10%、郵政數位存款帳戶開放臨櫃辦理身分驗證作業，以及開放18至20歲新申辦客戶可自行臨櫃辦理儲匯相關業務。

→更詳細請讀《明年1月新制！交通郵政「4措施上路」 郵局臨櫃開戶放寬至18歲》

●國民法官新制

國民法官制度於2023元旦（1/1日）起正式施行，國民法官法庭由6名國民法官與3名職業法官共同組成，負責審理重大刑事案件，年滿23歲以上的國民，皆有機會被抽選為國民法官，藉由積極參與及提供多元觀點，讓司法更貼近民眾想法，提升司法透明度，加深國民對司法的理解與信賴。

→更詳細請讀《國民法官制度明年1月上路 首批3.5萬人「備選名單」通知書寄發》

●車輛汰舊換新補助

環保署預告訂定空污補助與減碳獎勵，民眾若淘汰舊車換購電動車輛或低碳排車輛，包括機車、小客貨車、大客貨車或小客貨車，2023元旦（1/1日）起可獲得不同金額補助，以機車來說，舊機車汰換為電動機車可獲得空污補助1千與減碳獎勵1500元，淘汰老舊汽油小客貨車並購買電動車輛，則可獲得共1萬4000元補助，柴油大貨車或遊覽車最高可獲得3萬元補助。

→更詳細請讀《車輛汰舊換新補助再擴大「最高3萬元」 明年元旦上路》

●節能家電補助

經濟部推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，民眾自2023元旦（1/1日）起，購置能源效率分級標示第1級冷氣及冰箱，並確實將家中舊冷氣冰箱汰換回收，備妥指定文件後即可申請，每台新機補助新台幣3000元。

→更詳細請讀《最高5千元！ 住宅家電汰舊換新補助加退稅元旦正式上路》

●北北基計程車起跳價上漲至85元

北市府公運處拍板調漲北北基計程車起跳價，從原先的70元調漲至85元，停等秒數由每80秒5元縮短為每60秒5元，將於2023年4月1日上路，據統計，北北基共有約7萬輛計程車可受惠。

→更詳細請讀《北北基計程車「起跳價漲到85元」4／1上路！時隔7年費率再度調漲》

●新北市28項新措施

新北市政府於2023元旦（1/1日）起陸續實施28項新措施，包括五層樓以下集合住宅增設升降設備補助及獎助方案延長；調整低收入戶及中低收入戶資格審核標準；取消公共及準公共化托育費用補助及未滿5歲育兒津貼排富限制等等。

→更詳細請讀《住宅升降設備補助延長至115年！新北28新措施 明年1／1陸續上路》

▼15項惠民新制一次看。（圖／行政院提供）



