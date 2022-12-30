快訊／館長直播「自曝確診」　開噴高端：出這疫苗就是來玩錢的

▲館長自曝確診。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢30日晚間在直播中自曝確診，而且打了三劑「高端疫苗」的他還不忘開噴高端，「出這疫苗就是來玩錢的」。

館長在直播中表示，日前高端疫苗爆出內線交易案，所有側翼都不敢吭聲，他早就說過了，「弄這個東西出來就是來空大家的錢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著館長敘述自己的症狀，昨天全身痠痛，體溫一量發燒燒到39度，所以吃了一堆退燒藥，當下已經退燒到38度，而且鼻塞很嚴重，所以直播時鼻音很明顯。