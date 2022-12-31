嘉義縣身心障礙人口比例全國第3　嘉鳳獅子會捐贈電毯

▲▼「嘉義市嘉鳯獅子會」捐贈德國博依床墊型電毯26件予社團法人嘉義縣脊髓損傷者協會。 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

脊髓損傷者朋友中樞神經受傷，體溫調節不易，尤其冬天常冷到手腳四肢僵硬，為了讓身心障礙朋友可以渡過寒冬，「嘉義市嘉鳯獅子會」捐贈德國博依床墊型電毯26件予社團法人嘉義縣脊髓損傷者協會。

為表揚其善舉，社會局長張翠瑤、水上鄉長林緗亭、嘉義市嘉鳯獅子會長闕晨妍、社團法人嘉義縣脊髓損傷者協會常務理事李憲雄等人12月30日一同於脊髓損傷傷友住家出席見證，並由張局長代表脊髓損傷者協會表達謝意，回贈感謝狀。

嘉義縣身心障礙人口數多達3萬7812人，占全縣總人口數7.7％，比例高居全國第3，因此縣府積極連結社會資源，儘可能協助身心障礙朋友在經濟、醫療、交通、就養、就業等相關需求。

張翠瑤表示，嘉義縣脊髓損傷者協會提供脊髓損傷朋友心理重建、輔具服務、急難救助及各項資源連結等服務，多年來協助政府承辦多項身心障礙福利服務，包含肢體障礙者生活重建服務、身心障礙者社區式日間照顧服務及長照交通接送服務等，皆不遺餘力、備受肯定。

目前協會共有124位身心障礙者會員，其中脊髓損傷者就有26位；脊髓損傷是永久性的，中樞神經受損容易造成血液循環差，失去調解體溫的功能，夏天怕熱、冬天怕冷。

承蒙嘉義市嘉鳯獅子會的慨然捐贈德國博依床墊型電毯26件，協助身心障礙朋友禦寒，讓身心障礙朋友可以渡過這一波波寒流，今天活動地點選在脊髓損傷傷友住家，別具意義，除了即時發送物資給身心障礙朋友，同時也讓大家知道「優先照顧身心障礙者是政府責任」；嘉鳯獅子會一直以來秉持回饋社會的熱忱，持續關懷在地弱勢族群，嘉惠嘉義縣弱勢團體，張局長謹代表縣民向「嘉義市嘉鳯獅子會」致上最大的謝意。

張翠瑤強調，照顧身心障礙者單靠政府的力量是不夠的，需要民間團體及社會各界的力量一起來協力，才能讓身障朋友所受照顧更圓滿；就像「嘉鳯獅子會」，響應政府公私協力，一起提升社會福利量能、齊力關懷身心障礙朋友，同心落實縣府「愛讓世界無障礙」的理念，成為身心障礙朋友背後最大的後盾。

闕晨妍表示，「服務社會，造福人群」是獅子會的座右銘，一直以來獅子會及秉持「取之社會、用之社會」精神，善盡社會責任，帶給身心障礙者及其家庭最實在的幫助，同時在這號召各界共同為身心障礙者朋友盡份心力。

脊髓損傷者協會常務理事李憲雄表示，疫情衝擊許多產業及事業，尤其是身心障礙家庭受到疫情影響生活更加困頓，「嘉義市嘉鳯獅子會」發揮雪中送炭、寒冬送暖的精神，以實際行動回饋社會，透過此次公益活動拋磚引玉，希望寒冬之際讓愛的暖流不斷匯入社會各角落。