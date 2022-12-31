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社會 社會焦點 保障人權

「熱炒店客滿」2男氣到開槍！新北警狂轟11槍逮人　子彈波及2民車

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市中和區31日凌晨驚傳槍響！兩名男子因不滿熱炒店客滿，竟持隨身攜帶的手槍對空鳴槍後逃逸，警方獲報到場後，兩男竟還開車企圖衝撞員警，員警情急之下朝該車輛連開11槍，才順利將犯嫌逮捕，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▲▼ 中和深夜傳槍響 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲中和深夜傳槍響，警方連轟11槍逮犯嫌。（圖／記者陳以昇翻攝）

這起案件發生在31日凌晨1時許，兩名男子要到熱炒店消費，卻因為客滿而與店家起衝突，沒想到其中一名29歲張男竟氣得持隨身攜帶的手槍對空鳴槍，隨後搭上同伴的車輛逃逸。

▲▼ 中和深夜傳槍響 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報後，立即調閱周邊監視器調查，發現車輛在中和一處停車場內，遂立即趕往現場，而該車輛見到警方到場後，立刻就想開離現場，警方隨即上前攔查，沒想到24歲的張姓犯嫌竟還企圖衝撞員警，而由於當時情況危急，警方擔心波及無辜，遂立刻開槍攔車，一連狂轟了11槍後，才順利將人逮捕。

▲▼ 中和深夜傳槍響 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方於犯嫌車內起獲手槍。（圖／記者陳以昇翻攝）

不過，開槍的張男在逃逸時中途換車，並逃往南港一帶，警方立即調閱周邊監視器追查，並於南港區一處路邊停車格發現張男車輛，於是上前攔查，並逮捕張男。另外，警方也於車上查獲手槍一把，他也向警方供稱，他因吸毒後神智不清，不爽餐廳客滿才會開槍。

這起案件不幸波及停放在停車場的兩部民車，警方事後將依據車牌連繫車主到派出所製作相關筆錄，及後續賠償事宜，而全案也將持續追查槍枝及毒品來源，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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