高雄妹過斑馬線「轉彎車全不讓」！呆愣原地看綠燈變紅燈

▲高雄女想過馬路，結果4輛汽機車全都不讓。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



記者柯振中／綜合報導

台中市27日發生公車撞死路人的恐怖車禍，台灣行人的路權再度掀起討論。高雄一名駕駛日前在路上目睹離奇的一幕，有名女子原先想趁綠燈過斑馬線，沒想到連續4輛汽、機車不讓路，嚇得她只能再躲回路口，離譜的畫面曝光，讓網友們氣炸了。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享行車紀錄器畫面，當時有名女子打算趁著綠燈過馬路，才剛準備走上斑馬線，立刻有轎車右轉，讓女子只能停下等候。

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禮讓一台車先過以後，女子打算繼續向前，沒想到這時又有輛黑色廂型車沒有讓行、直接右轉，嚇得她立刻停下步伐，後續又有2輛對向機車左轉，好不容易等到沒車了，綠燈卻已轉回紅燈，女子無奈之下只能折返回路口。

▼終於等到汽車都轉彎了，卻又有機車左轉，讓這名女路人只能再度停下。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



傻眼的畫面曝光，不少網友留言痛批，「台灣交通部真的丟臉」、「這就台灣日常」、「歡迎來到行人地獄」、「然後假如有車子停下禮讓行人了，還會被後面的車子按喇叭，真的笑死」、「我家附近也都這樣，上下班更嚴重。」