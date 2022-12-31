　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩的「年末禮物」！北韓今晨連射3枚導彈　回敬南韓昨射火箭

記者羅翊宬／編譯

就在即將迎來新年之際，北韓（朝鮮）又在年底的最後一天發射導彈，作為揮別2022年的禮物！南韓軍方今（31）日指出，北韓上午8時在黃海北道中和郡朝東海（日本海）發射3枚短程彈道飛彈，作為對南韓昨（30）日晚間發射固體推進式火箭的回應。

▲▼金正恩15日上午前往西海衛星發射場親自視察高功率固態燃料引擎噴射實驗。（圖／路透）

▲金正恩15日上午前往西海衛星發射場親自視察高功率固態燃料引擎噴射實驗。（圖／路透）

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部稍早透露上述消息，目前軍方仍在分析北韓發射導彈的射程、高度、飛行速度等詳細資訊，由於此次的發射地點為黃海北道中和郡，位於首都平壤南端60公里處，是先前北韓發射導彈時未曾出現過的地點，也未曾出現過與彈道飛彈相關的紀錄，因此目前軍方仍在分析其意圖。

南韓聯合參謀本部表示，目前已強化監控與警戒態勢，韓美兩軍隨時維持緊密的合作關係。

報導指出，北韓在過去的慣例上，年底會有一系列針對國內各種情勢的「總結算」，集中內政管理，此次在年底持續進行軍事挑釁行為，其實相當罕見，因此很有可能是針對南韓30日晚間6時由國防科學研究所（ADD）主導發射的固體推進式火箭所為。

北韓上一次試射時，為23日在平壤順安機場一帶發射2枚固體推進式短程彈道飛彈，距今僅8天。

另外，北韓國內從26日起進行朝鮮勞動黨中央委員會第8屆第6次全員會議，由該國最高領導人金正恩主持召開，至今仍在進行中，期間北韓於26日派出5架無人機侵擾南韓領空，其中一架甚至進入首爾北部地區。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
宋逸民1周1聚「4500元離譜菜色曝光」！逼教友買單
2023請假攻略一圖看！　8連假狂休60天爽翻
今年10對新婚夫妻檔！大S沒換電話嫁真愛❤　瘦子火速當爸
21歲男遭活活虐死！　10惡煞全被收押
不鏽鋼保溫杯「臭了怎麼洗？」　過來人反推1材質：不太有味道
每半小時一人大腸癌！　專家推「每天1杯這飲品」風險大降
發錢了！　51萬人最高爽領「1萬元現金」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無懼疫情海嘯！印尼即起「取消所有防疫措施」：多數國民已有抗體

WHO會面中國官員　要求「即時分享疫情數據」

油罐車開一半「巨輪噴飛」當場砸死路邊人妻　司機沒發現繼續開

金正恩的「年末禮物」！北韓今晨連射3枚導彈　回敬南韓昨射火箭

揮別防疫限制！紐約時報廣場跨年盛況可期　現場畫面曝光

北韓又射！　朝東部海域發射彈道飛彈

美股收黑73點　呈2008年以來最大年線跌幅

法國下令管制中國入境旅客　盼申根區協調跟進

川普納稅申報資料　美國國會將公諸於世

英國對中防疫政策轉彎　要求入境旅客出示陰性證明

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

胖狗問題多…熊爸教減重3招 「搭配飲食控制」輕鬆瘦身！

上完廁所躺地曬日光浴　軟爛柯基叫不動媽無奈

日本「瓶蓋棒球」在台萌芽　銳利變化球連發10人就能玩

伴娘幫打氣誤喊「老公加油」 他嚇噴飲料...畫面超爆笑

許光漢被CUE《Last Dance》秒唱　見「柯佳嬿太閃」狂誇：好美！

無懼疫情海嘯！印尼即起「取消所有防疫措施」：多數國民已有抗體

WHO會面中國官員　要求「即時分享疫情數據」

油罐車開一半「巨輪噴飛」當場砸死路邊人妻　司機沒發現繼續開

金正恩的「年末禮物」！北韓今晨連射3枚導彈　回敬南韓昨射火箭

揮別防疫限制！紐約時報廣場跨年盛況可期　現場畫面曝光

北韓又射！　朝東部海域發射彈道飛彈

美股收黑73點　呈2008年以來最大年線跌幅

法國下令管制中國入境旅客　盼申根區協調跟進

川普納稅申報資料　美國國會將公諸於世

英國對中防疫政策轉彎　要求入境旅客出示陰性證明

放開防疫後習近平首次發聲　稱要「最大程度守護人民生命」

南國嗨迎2023！恆春跨年後衝龍磐迎「屏安曙光」　1600起交管

打開烘衣機驚見「海綿蛋糕」噴出！人夫傻爆眼：剛買第5天

BMW急速衝路口「小黃被撞到翻肚」　最慘的是路邊黑車...只剩半台

楊冪《愛的二八定律》6款耳環精選！BV小羊皮扭結楊丞琳也在戴

拚過頭！35歲設計師染疫仍加班工作　2天後變「白肺」血氧剩50%

宋逸民1周1聚「4500元離譜菜色曝光」！逼教友買單　她2年付4萬氣炸

民眾搶看台南跨年彩排　黃偉哲致贈70多歲阿嬤VIP證

檢討報告不敢點名「他們」？　沈富雄曝原因：綠營恐一路慘到2024

王思佳崩潰！美國帶1歲女出門「連續2天忘帶東西」：根本記憶力考試

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

國際熱門新聞

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

全國目擊不明飛行物　韓國防部回應了

產婦剛生完小孩！狼醫溜進病房「狂吸她雙乳」

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

佳麗穿透視裝頒獎被罵翻！本人道歉了

2023「星座x血型」最強運勢出爐！48組排行榜一次看

診所發錯簡訊　8千病患收「罹癌通知」爆哭

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

紐約時報廣場跨年操盤團隊是台灣人

俄舞者將普丁刺在身上　義大利取消演出

英國對中防疫政策轉彎　要求入境旅客出示陰性證明

法國下令管制中國入境旅客　盼申根區協調跟進

烏克蘭再遭空襲嚴寒迎新　普丁視導俄國新艦成軍

外交部感謝拜登：友台條文質量均前所未有

更多熱門

相關新聞

斗六警匪追逐傳槍響　毒嫌自撞路樹害副駕女骨折

斗六警匪追逐傳槍響　毒嫌自撞路樹害副駕女骨折

雲林斗六市昨（30）日發生驚險警匪追逐，一名彭姓男子於市區街上形跡可疑，不服警方攔查並企圖衝撞警車，逃亡數公里後自撞路樹，警方開槍圍捕壓制，搜索後在車上查獲毒品，所幸無人受傷，全案偵訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

柯P卸任首訪鍾東錦　2024選總統起手式？

柯P卸任首訪鍾東錦　2024選總統起手式？

熱炒店客滿2男氣到開槍！新北警狂轟11槍逮人

熱炒店客滿2男氣到開槍！新北警狂轟11槍逮人

北韓又射！　朝東部海域發射彈道飛彈

北韓又射！　朝東部海域發射彈道飛彈

全國目擊不明飛行物　韓國防部回應了

全國目擊不明飛行物　韓國防部回應了

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩導彈影音

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

薔薔硬聞「妹妹」！NanaQ潰堤大哭

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

問媽媽「後事怎處理」名主持被賞巴掌

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

70坪房打8折　他買了！姑姑一看秒懂降價原因

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！

秀英奪獎示意台下潤娥哭　她真的照做

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

山下智久「開房17歲高中妹」久戰8hrs！慘被開除

館長打趴Toyz挨批欺負新手！格鬥天王約戰

20多歲帥男「不敢愛愛」！　醫一問原因反讚：根本王者

更多

最夯影音

更多
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！
勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面