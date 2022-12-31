鹿谷農會冬茶賽創「農藥0檢出、無境外茶」紀錄　黃平和獲特等獎

▲鹿谷鄉農會冬季高級凍頂烏龍茶賽，舉辦頒獎展售。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

111年鹿谷鄉農會冬茶賽成績出爐，鹿谷農會指出，今年有近5000件茶樣參賽，更在茶業改良場嚴格把關下，達成農藥零檢出、百分百無境外茶的高標，再次奠定鹿谷農會凍頂烏龍的好茶品牌形象。

鹿谷鄉農會冬季高級凍頂烏龍茶賽頒獎展售會於24日舉辦，由理事長陳文益主持，縣長許淑華、前縣長林明溱、茶改場長蘇宗振、縣府農業處長陳瑞慶、文化局長林榮森、縣議員吳瑞芳和游顥、縣農會總幹事曾明瑞、鹿谷鄉長邱如平、鄉代會主席林智鴻都與會，現場更吸引大批愛茶客前往採購。

擔任鹿谷農會冬茶賽主審的茶業改良場課長林金池，與凍頂工作站站長林儒宏都表示，今年報名參賽4930件中，參等以上比例佔16%，未入圍茶樣比例則達39.94%（1969件），入圍的二、三梅合計2172件；其中茶農黃平和以成茶外觀墨綠圓整顆粒大、茶湯水色金黃明亮、香氣濃郁發酵果香、滋味甘醇喉韻佳、葉底展開勻整、杯底香氣幽雅持久冷熱不變，製成極具發酵香特色的凍頂烏龍茶，榮獲今年特等獎。

林明溱指出，南投縣茶葉面積產量都高居全國之冠，但過去年銷中國大陸約3千噸茶葉的盛況不再，即使還有鹿谷農會凍頂烏龍這樣的品牌好茶，光是內銷全台就不夠賣，但拓展其它更多國際市場還是非常重要的工作；許淑華也承諾未來在行銷及市場拓展上努力為南投好茶做出成績，不論中國大陸或歐美新市場，為南投好茶打響品牌和建立國際形象，也為農民創造更大經濟效益和收入。