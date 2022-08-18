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大陸 大陸焦點 特派現場

美媒聚焦「兩岸統一時間提前？」　秦剛：有些人過度緊張了

▲▼ 秦剛接受西方主流媒體專訪 。（圖／翻攝 陸外交部官網）

▲秦剛接受西方主流媒體專訪 。（圖／翻攝 陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中國駐美國大使秦剛16日在華盛頓接受路透社、美聯社、彭博社、全國公共廣播電台（NPR）、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、《紐約客》、《國會山報》、POLITICO、AXIOS、「防務一號」等美國主流媒體聯合採訪，就中美關係、台灣問題、涉港問題、中國外交等回應。大陸外交部今（18）日也公布所有採訪實錄。大部分外媒聚焦台海關係，尤其涉及兩岸可能統一等問題。

以下部分美國媒體採訪實錄：

《紐約客》提出「大陸統一台灣時間表？美國一些人評估中國統一程序可能提速？」

秦剛表示，「我不知道有什麼具體的時間表。但我知道我們有實現和平統一的願望和前景。這是14億多中國人民的願望。」日前發表的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書內容清楚寫出，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。

秦剛再次強調，「這就是前景，但我不知道有什麼時間表。我認為有些人對此過度緊張了，有很多猜測，都是毫無根據的。」

《華盛頓郵報》再次提問，「統一的過程中，中國是否預期國際社會接受或拒絕，是否已經做好準備，被其他國家孤立或跨國企業退出（前提是如遭到中方攻擊）？」

秦剛認為，「這種假設不存在。」首先，台灣是中國的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。其次，大陸方面願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一。在「台獨」分裂勢力及外部勢力干涉下造成台灣從中國分裂出去的事實情況下，才會採取非和平方式。

秦剛強調，目前國際社會有181個國家基於一個中國原則，同中方建立了外交關係。國際社會絕大多數國家都支援和接受一箇中國原則。在裴洛西訪台問題上，全球170多個國家（和國際組織）已經表達了堅持一個中國原則立場的有力支援，佔全球人口80%。中國遵守國際法和國際關係基本準則。「別的國家為什麼因為中國內政批評或孤立中國呢？沒有任何法律和事實依據。」

▲▼ 中國駐美大使秦剛 。（圖／翻攝自中國駐美大使館官網）

▲ 中國駐美大使秦剛 。（圖／翻攝自中國駐美大使館官網）

美國新媒體《AXIOS》提問，「目前台灣民眾壓倒性地不希望被大陸統一，雖然中方有意改變這一狀況？」

秦剛指出，我要強調的是，無論大陸和台灣的政治制度有多麼不同，兩岸同屬一個中國的歷史事實從未改變也不會改變，兩岸都是中國人的事實從未改變也不會改變。完全理解台灣與大陸在政治和社會制度上的（差異）。

秦剛強調，「一國兩制」基本方針是最具包容性的方案。比如美國能允許國內一個地方存在完全不同的政治和社會制度嗎？美國聯邦和地方有差異，但仍遵循一套政治社會制度。在台灣問題上，我們對和平統一保持足夠的耐心和善意。統一後，台灣現有的政治制度可以保留。「兩制」本身就是民主。

美國新媒體《AXIOS》再次提問，「是北京決定『兩制』，還是由台灣決定？就香港而言，顯然是北京定義『兩制』？」

秦剛回應，關於台灣未來制度的解決方案將透過兩岸人民平等協商，這是一個民主的過程。在一個中國原則基礎上，台灣人民的利益和關切將得到充分考慮和照顧。

他說，談論「一國兩制」時，請不要忘記「一國」是基礎和前提，不允許用「兩制」來否定「一國」這一基礎和前提。沒有「一國」，何來「兩制」？

《彭博社》繼續追問，「類似香港國安法的法將來會適用於台灣嗎？」

秦剛說，香港回歸25年來，「一國兩制」總體是成功的，也經歷一些起伏和曲折，特別是3年前的亂象。但總結了經驗並予以改進，也不斷完善「一國兩制」，確保香港的長治久安。我們在香港成功實踐「一國兩制」，將有助於台灣民眾更好地理解「一國兩制」，更好地思考前途未來。

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秦剛中美台海秦剛統一

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