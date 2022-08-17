美國先在台灣問題上挑釁！　陸駐美大使秦剛：破壞中美關係

▲中國駐美大使秦剛。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

中國駐美大使秦剛16日表示，中方透過一切外交手段表達對裴洛西訪台的反對態度，但美國聽不進去，是美方先在台灣問題上挑釁中國。他強調，若美方再不克制，將進一步破壞中美的關係，阻礙其他雙邊議題的進展，導致另一輪緊張局勢。

北京鷹派代表秦剛16日在記者會中指出，希望美國可以在眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後表現出克制，未來北京會將對台軍售、美軍在台海周圍活動、高級官員訪台等行為都視作挑釁，若美方持續行動將加劇雙方緊張局勢，中方也會被迫做出反應。

根據Axios報導，白宮認為，北京當局利用裴洛西訪問，作為改變現狀和恐嚇脅迫台灣的藉口；秦剛則稱，中方已作出最大程度的外交努力以避免危機，透過各種管道表明堅決反對的立場，遺憾的是美方聽不進去。

秦剛強調「一個中國」原則必須成為中美關係的基礎，如果沒有這個基礎，所有的談判都無法進行，包含拜登提倡的核安全談判。他也表示，裴洛西（Nancy Pelosi）和參議員馬基（Edward Markey）接連訪問台灣是嚴重侵犯中方主權的行為，「希望裴洛西是最後一個訪台的眾院議長。」

此外，秦剛也坦承，北京必須努力改變其在台灣與美國的形象，「在美國『對中國的恐懼』非常普遍。」至於中國駐法國大使盧沙野先前一番「再教育台灣人」的言論引發的爭議，秦剛也表示，北京確實必須「加強我們（共同）的國家認同」。

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