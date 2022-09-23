陸駐美大使大聯盟開球初體驗　「棒球外交」穿43號球衣有深意

記者魏有德／綜合報導

大陸駐美大使秦剛15日受邀前往大聯盟（MLB）聖路易紅雀隊主場開球，引起美國駐華大使勃恩斯（Nicholas Burns）關注，並首次在推特上與秦剛互動，除祝賀秦剛開球成功，還希望秦剛也能支持一下自己力挺的「紅襪隊」。

▲大陸駐美大使秦剛受邀到美國職棒大聯盟比賽開球。（圖／翻攝大陸駐美大使館，下同）

《中華網》報導，中國駐美大使秦剛出席聖路易-南京姐妹友城43週年紀念活動，並為當地球隊聖路易紅雀的主場比賽開球。聖路易城斯作為1979年中美建交後第一個與中國建立友好城市的地方，有著重要意義。開球現場，秦大使身著43號隊服，正是象徵著友好城市建立的43週年。

受邀開球當天，秦剛在現場四萬餘名球迷注視下，不疾不徐地走上投手丘，站定、舉手、轉身、用力將棒球向本壘板後方的紅雀隊捕手擲出，引起全場觀眾熱烈掌聲。

開球結束後，秦剛也在推特上發文稱，「作為開球嘉賓，在聖路易紅雀隊和辛辛那提紅人隊的棒球比賽中投出第一球，紀念南京和聖路易城建立第一個中美友好城市43週年。同時，為兩個城市的第一對棒球運動員雕像揭幕。」

這則推文也引起喜愛棒球的美國駐華大使勃恩斯注意，勃恩斯藉著這個機會，在推特上首次與秦剛互動。勃恩斯表示，「希望他（秦剛）能公開宣布支持波士頓（紅襪隊）。」秦剛也發出善意的回應，「了解，勃恩斯！期待和你在一起去芬威球場看紅襪隊的比賽。」