　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸駐美大使大聯盟開球初體驗　「棒球外交」穿43號球衣有深意

▲大陸駐美大使秦剛受邀到美國職棒大聯盟比賽開球。（圖／翻攝大陸駐美大使館）

記者魏有德／綜合報導

大陸駐美大使秦剛15日受邀前往大聯盟（MLB）聖路易紅雀隊主場開球，引起美國駐華大使勃恩斯（Nicholas Burns）關注，並首次在推特上與秦剛互動，除祝賀秦剛開球成功，還希望秦剛也能支持一下自己力挺的「紅襪隊」。

▲大陸駐美大使秦剛受邀到美國職棒大聯盟比賽開球。（圖／翻攝大陸駐美大使館）

▲大陸駐美大使秦剛受邀到美國職棒大聯盟比賽開球。（圖／翻攝大陸駐美大使館，下同）

《中華網》報導，中國駐美大使秦剛出席聖路易-南京姐妹友城43週年紀念活動，並為當地球隊聖路易紅雀的主場比賽開球。聖路易城斯作為1979年中美建交後第一個與中國建立友好城市的地方，有著重要意義。開球現場，秦大使身著43號隊服，正是象徵著友好城市建立的43週年。

受邀開球當天，秦剛在現場四萬餘名球迷注視下，不疾不徐地走上投手丘，站定、舉手、轉身、用力將棒球向本壘板後方的紅雀隊捕手擲出，引起全場觀眾熱烈掌聲。

開球結束後，秦剛也在推特上發文稱，「作為開球嘉賓，在聖路易紅雀隊和辛辛那提紅人隊的棒球比賽中投出第一球，紀念南京和聖路易城建立第一個中美友好城市43週年。同時，為兩個城市的第一對棒球運動員雕像揭幕。」

這則推文也引起喜愛棒球的美國駐華大使勃恩斯注意，勃恩斯藉著這個機會，在推特上首次與秦剛互動。勃恩斯表示，「希望他（秦剛）能公開宣布支持波士頓（紅襪隊）。」秦剛也發出善意的回應，「了解，勃恩斯！期待和你在一起去芬威球場看紅襪隊的比賽。」

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
單親媽確診驚見「右下肺全白」！　心碎真相惹哭網
快訊／遭爆論文40%抄襲！　江聰淵回應了
日本自由行「各家優惠曝」！　東京機＋酒15888元起
衝更新「iOS16.0.2」災情曝光！　一票果粉哀號
快訊／央行升息半碼！　內政部推「17項房貸補貼」
快訊／大貓熊團團「癲癇3分鐘」吐白沫　腦液化病變
不分男女在逃！俄國29歲男收兵單　「拋下孕妻」連夜越境
「和蔣孝嚴滾床單」就是張淑娟！　周玉蔻：監視器有拍到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陽澄湖大閘蟹開捕秀新款防偽戒指　年輕蟹農教挑蟹要看「這條腿」

唐山打人案一審判決出爐！　主犯陳繼志「獲刑24年」

陸駐美大使大聯盟開球初體驗　「棒球外交」穿43號球衣有深意

基金女神主播糗了！直播「腫一大圈」變路人　殘忍對比照萬人崩潰

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」　本人親回：是專業服裝

何時恢復正常生活？陸疾控：需最後10%民眾完成疫苗接種

性感薄紗女「街頭降肉」起底！真實身分神展開　照片曝光差很大

金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光

爸爸煮熟「兒子寵物蟹」要求吃掉　2孩見屍崩潰一邊啃一邊爆哭

6歲男童寫作業自創「象形文」　爸一看氣瘋：「雨」寫得越下越大

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

當整形密醫直播動手術　新移民「學一天就上工」

陽澄湖大閘蟹開捕秀新款防偽戒指　年輕蟹農教挑蟹要看「這條腿」

唐山打人案一審判決出爐！　主犯陳繼志「獲刑24年」

陸駐美大使大聯盟開球初體驗　「棒球外交」穿43號球衣有深意

基金女神主播糗了！直播「腫一大圈」變路人　殘忍對比照萬人崩潰

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」　本人親回：是專業服裝

何時恢復正常生活？陸疾控：需最後10%民眾完成疫苗接種

性感薄紗女「街頭降肉」起底！真實身分神展開　照片曝光差很大

金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光

爸爸煮熟「兒子寵物蟹」要求吃掉　2孩見屍崩潰一邊啃一邊爆哭

6歲男童寫作業自創「象形文」　爸一看氣瘋：「雨」寫得越下越大

台中少女半年約砲20網友　不戴套玩3P「尿尿會痛」父母抓狂全都告

盥洗出來見「孝順貓女兒」留大片床鋪！　網畫示意圖：可以睡這

愛犬沒牽繩被撞「主人討醫藥費」掀戰　律師：裁罰對象可能只有他

約束周玉蔻爆料？陳時中：跟她沒有私底下的交情

俄羅斯逃亡潮！飛英國機票「1張36萬」搶光　傳普丁已撤離莫斯科

飯店窗前「男上女下狂動」　他還嗨到揮毛巾！對面餐廳客人全看光

國民黨團議場內舉牌杯葛蘇揆　朝野協商後1小時撤出主席台

男衝路邊自撞「削掉整片樹皮」　險墜濁水溪...路樹擋住救一命

從小奶到大...南投石虎「秋哥」野放2周死亡　研判遭浪犬攻擊

邊境解封後「確診7+7」何時調？　王必勝：會先討論後7天配套

辣妹設計師「絕美背殺」遭出賣！男客偷拍秒暴動：求大神開門

大陸熱門新聞

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」

薄紗女爬牆被起底　真實身分曝光

25歲千金傳收80億聘金甜嫁七匹狼少東！婚宴照流出甜炸

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

一家8口不用上班　人妻：除帶小孩就是等吃三餐

基金女神主播糗了！直播驚現腫一圈變大媽

唐山打人案一審判決出爐！主犯陳繼志獲刑24年

6歲男童寫作業自創「象形文」...爸一看氣瘋

陸大使聯合國發言呼籲人人得享人權

何時恢復正常生活？陸疾控：需最後10%民眾完成疫苗接種

更多熱門

相關新聞

美財長：世界先進半導體唯一來源是台灣

美財長：世界先進半導體唯一來源是台灣

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）22日在一場活動中表示，台灣是世界上唯一擁有最先進半導體的來源，她認為這會對美國的國家安全造成風險。

20歲曾峻岳狂飆157　平中職土投紀錄

20歲曾峻岳狂飆157　平中職土投紀錄

觀察賴智垣　丘總提醒不要光注意球速

觀察賴智垣　丘總提醒不要光注意球速

T奶辣模搭機狂擠隔壁乘客　被空姐換去廚房

T奶辣模搭機狂擠隔壁乘客　被空姐換去廚房

從女王角度看英美的不同

從女王角度看英美的不同

關鍵字：

秦剛中國美國外交大聯盟開球棒球大使

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！

超級名媛「張淑娟」起底　前夫與連家有關

廖老大點名難喝　老闆改名重開了

Jennie、V又有情侶照外流！

《女大》吳依霖鏟肉39KG　神級美腿根本名模

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面