美中資深官員會晤　美國務院避談「台灣議題」談什麼

▲美國副國務卿雪蔓與中國駐美大使秦剛會面。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓24日專電

美副國務卿雪蔓昨天會見中國駐美大使秦剛，是美國眾院議長裴洛西訪台後美中資深官員首次會晤。美國國務院今天避談兩人在台灣議題上談了什麼，僅說會確保美中溝通管道暢通。

秦剛昨天上午前往美國國務院，與副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）進行1個多小時會談。這是秦剛去年夏天上任以來，兩人第3次會晤，也是裴洛西（Nancy Pelosi）月初率領國會代表團訪台後首次。

由於會面適逢美中關係、台海情勢因裴洛西訪台緊張升高，外界相當關心兩人會面談些什麼。但秦剛昨天步出國務院時面色略顯凝重，拒絕媒體訪問，美國國務院也未對外公布會議摘要，雙方異常沉默。

美國國務院昨天僅簡短向美國之音透露，雪蔓與秦剛重點是討論台海議題，也觸及美中使館外交運作、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施、對塔利班官員的旅行禁令等。

不過，面對中央社記者電郵、外媒在今天例行簡報會上追問，國務院官員都不願多談兩人在台灣議題上究竟談了些什麼。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天僅表示，美國過去和未來都會持續確保美中溝通管道暢通。北京切斷與美國在多項影響全球重要議題上的溝通管道與合作，美國會持續尋求開放、建設性溝通管道，以管控雙邊分歧，尤其在情勢緊張之際。

巴特爾也強調，美國會持續採取冷靜果斷作法，維護區域和平及穩定，亦會以符合美國長年「一中政策」的方式支持台灣。

為反制裴洛西訪台，北京5日宣布取消或暫停中美8項合作及會議，包括暫停中美氣候變化商談、打擊跨國犯罪合作、禁毒合作、刑事司法協助合作、非法移民遣返合作，並取消中美兩軍戰區領導通話、國防部工作會晤、海上軍事安全磋商機制會議。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）當時批評中國作法「不負責任」，指北京以為切斷雙邊氣候變遷商談是對美國的懲罰，實際上是懲罰全世界。

美方也譴責中國在裴洛西離台後於台灣周邊6處海域軍演，包括射擊11枚東風系列彈道飛彈、派遣多架共機跨越台灣海峽中線等，指責北京反應過度，企圖改變現狀，建立台海新常態。