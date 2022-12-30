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社會 社會焦點 保障人權

工作2個月薪水被扣2.2萬　離職超商店員怒告店長...驚人結果曝

▲▼0906 萊爾富企業專訪。（圖／記者黃克翔攝）
▲高雄蔡姓超商店員指控，她在超商工作兩個月，就無故被店長扣了2萬2薪水。（資料照，非當事人超商／記者黃克翔攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄蔡姓女子在萊爾富工作3個月，離職後對店長提告，控訴前兩個月薪資被店長找理由各扣6千，又因門市有包裹遺失，再扣她1萬元，導致她工作2個月只領到共2萬3600元薪資。高雄地院審理，認為第1個月店長少給蔡女6千薪資屬實，第2個月因蔡女簽了薪資條，無法證明少領6千，另包裹遺失不能算在蔡女頭上，判店長要還蔡女1萬元和薪資6千元，全案還可上訴。

判決指出，蔡女去年10月4日到12月10日在萊爾富擔任店員，每個月薪資約2萬4000元。蔡女主張，李姓店長只透過監視器畫面，認為她和另一名店員爭吵，就扣她1萬2千元薪水，並直接在發前2個月的薪水時，直接從薪資紅包袋各抽走6千元現金。

蔡女控訴，10月時因門市有包裹遺失，店長又以此為由再扣她1萬元，並逼她簽下自動扣薪同意書，導致她10月、11月的薪資分別只領到領1萬5600元及8000元。此外，店長沒有為她投保就業險，導致她在離職後無法申請失業補助，依她原本可以領到的半年失業補助金計算，額外再求償8萬6400元。

全案審理時，店長否認扣薪，表示因蔡女疏失，讓一個原本要退還廠商的包裹，未經過掃描條碼就被物流人員收走，導致包裹遺失，讓門市遭萊爾富裁罰2萬元，所以她才讓蔡女和另一名員工對損失各負1/2、1/4責任，餘額則由她自行吸收。

法官查看超商監視器畫面，發現收受該移失包裹為其他店員，蔡女在錄影中未接觸包裹，當物流人員來收貨時，蔡女也未值班，認為店長違法扣薪，要還蔡女1萬元。另店長提出蔡女於11月簽領的薪資明細表，卻提不出10月的簽領證據，再判店長要還蔡女10月薪資6千元。不過因領取失業給付的條件之一為被保險人「非自願離職」，蔡女自行提離職與條件不符，無從請求發給失業給付，最後判店長共要還蔡女1萬6千元，全案還可上訴。

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