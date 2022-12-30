冬天「鈣」冷可以怎麼吃　味全與穀研所所長共同倡議「高品質少負擔」

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根據衛福部國建署於2022公布針對13~64歲國民的「2017～2020年國民營養健康狀況變遷調查」中發現驚人事實，國人飲食中攝取量較為偏離建議攝取量的營養素為鈣、維生素 D 及維生素 E。此外，飲食型態方面有蔬菜、水果、乳品類攝取大幅低於飲食指南建議攝取量。鑑此，味全與穀研所所長共同提倡飲食新學，以「高品質，少負擔」的方式為日常補足健康的營養成分。

鈣質為國人目前攝取狀況最差的礦物質，為了幫助國人更容易攝取營養素，味全與穀研所所長特別提出以高品質少負擔的健康簡單學來為每個年齡層補滿鈣質需求。以高品質的選擇理念，選擇製程透明、溯源公開，且連續六年獲得國際最高品質驗證的SQF林鳳營鮮乳，並樂見民眾養成每日飲用500c.c.的鮮奶習慣，不僅能幫助13~15歲正在發育的青少年鈣質，以及補足成人一天鈣質所需的1/2，提供國人一天的能量與維持肌肉生長與修復，尤其適合運動後的年輕人與體力漸弱的年長者。

味全與穀研所所長共提倡新飲食趨勢「簡單學」，選擇高品質、少負擔產品守護日常營養!除了對高品質產品的選擇，少添加/無添加等的簡單配方也是味全的研發理念。林鳳營在高品質理念下，推出的優格系列，全的製程完全符合少添加/無添加，給予商品更安全與安心的選擇，讓國人透過更多方式，補充鈣質需求。

患有乳糖不耐症或追求窈窕的女性與便秘隱患的民眾，也推薦透過優格來補充身體所需的鈣質，林鳳營實感精品優格透過「簡單配方」以高品質，少負擔的方式精選進口燕麥與珍珠麥，並透過獨家高溫蒸煮工藝讓每一口都能感受到Ｑ彈有料的幸福感，更重要的是無添加香料、色素、果膠…等人工添加物，綜合莓果的酸甜味受到女性市場的歡迎，而百香蜜桃口味，特別選用台灣百香果，兩種實感優格，讓上班族下午茶時間想解嘴饞又有營養享受，林鳳營實感優格，絕對是最佳選擇！喜歡原味的朋友也能選擇精品鮮乳優格、希臘式優格甚至是富含5.1%以上優質牛奶蛋白的特濃優格，林鳳營優格品質與營養還獲得農委會「2020銀髮友善食品」的殊榮！

天氣漸漸涼了起來，除了上述所提及直接飲用鮮乳，或是鮮乳加熱外，自煮烹調來點牛奶鍋也是個好選項！加點當季蔬果一同烹飪成濃郁的牛奶鍋，烹調過程與食材選擇建議一樣秉持「健康簡單學」原則：堅持高品質的產品，選擇少添加/無添加的食材，沒有繁複的過程卻能讓一家大小都能輕易補充極缺乏的鈣質與膳食纖維，讓身體擁有最大的健康同時亦能減少許多負擔。無論是上述的飲品、料理或是點心，都容易從超商取得與製作，隨時為自己的鈣加分。

