合歡山緊急醫療站設在松雪樓　元旦啓動為期2個月

▲緊急醫療站設立在松雪樓，24小時不間斷，為民眾提供即時的緊急醫療服務。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

合歡山區是國內熱門旅遊景點，海拔高達過3400多公尺的高山、四季風景宜人，冬季常吸引上山賞雪人潮。花蓮縣衛生局為了因應雪季遊客緊急需要，整合轄內醫療資源假日在合歡山設置全國唯一的高山緊急醫療站。112年服務自1月1日啟動至2月28日止為期二個月，期間有元旦、228及春節三大連假，預期將會是提供醫療服務的高峰。

依據交通部中央氣象局報導，近期受強烈寒流影響，部分高山地區已有降雪或結冰情形，花蓮縣政府徐榛蔚縣長溫馨提醒鄉親及遊客，務必做好萬全準備再上山，才能平安開心旅遊。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，每年冬季縣內各家醫院輪值利用週休、連假及春節假期（小年夜、除夕除外）上山駐站，以第一時間緩減民眾不適的症狀，並進一步評估是否要下山後送到醫院。花蓮這項假日雪季緊急醫療支援計畫已正式邁入第16年，統計111年醫療站累積服務301人次，其中多數因高山症相關症狀需醫療處置。

112年由國軍花蓮總醫院負責統籌合歡山雪季醫療勤務工作，花蓮縣北區四家醫院包含門諾醫院、花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院、衛生福利部花蓮醫院共同執行。

▲4家醫院輪流上山駐站，每梯次由1名醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護執照的救護車駕駛共同執班。



合歡山醫療站設立在松雪樓，設置期間備有攜帶式呼吸式急救裝備、生理監視器、電擊去顫器、心電圖機以及創傷急救等設備，每個週末假日、連假及春節假期（小年夜、除夕除外）由四家醫院輪流上山駐站，每梯次由1名醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護執照的救護車駕駛共同執班24小時不間斷，為民眾提供即時的緊急醫療服務。今年松雪樓醫療站因配合交通部公路總局太魯閣工務段為養護台8線，在「117k+400關原災害路段搶修」實施交通管制，調整假日設站時間為上午12時30分開始。





朱家祥進一步說明，由於在高海拔、低氧、低溫的高山環境中，部分遊客容易產生急性高山病、高山肺水腫、甚至是最危急的高山腦水腫等症狀。發生緊急醫療需求時，由合歡山送往距離花蓮最近的急救責任醫院（國軍花蓮總醫院）車程尚須120分鐘，對於花蓮慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院及衛生福利部花蓮醫院長年持續投入醫護人力，犧牲假日與年節支援雪季期間在松雪樓「觀光地區緊急醫療站」，保障遊客生命安全，向醫護團隊致謝與肯定。



花蓮縣衛生局提醒民眾，鄉親務必做好保暖及高山準備，低溫容易誘發心臟病、中風急性發作，尤其是心血管疾病患者及年長的長輩一定要注意頭頸部及四肢末端的保暖，如帽子、口罩、圍巾、手套、襪子及防滑鞋，以多層次穿著（例如洋蔥式穿法），隨著溫度變化來穿脫衣物。高山環境多變，民眾一定要評估自我身體狀況做好完善的準備，有身體不適或心血管、高山症病史民眾盡量不要貿然上山，以避免因氣溫、氣壓、空氣濃度變化而發病或惡化，患有慢性病的民眾，出發前依醫囑按時服用藥物再出發。近期台灣山林開放，卻也屢屢發生民眾因疏忽親近山林所需的準備而發生憾事。一旦出現身體不適盡快至醫療站就診，非假日雖然沒有醫護人員駐站，但氧氣製造機等相關醫療配備仍放置在松雪樓醫療站內，民眾若有頭暈、無力、想吐等症狀，可盡快到松雪樓請工作人員協助使用氧氣供給面罩，提高自體血氧值以改善症狀。