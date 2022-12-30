用路人注意！元旦3天連假　國道1號「埔鹽交流道」封閉

▲元旦3天國道1號埔鹽交流道封閉。（圖／彰化縣警局提供，以下同）

記者唐詠絮／台中報導

明天(31日)開始為期3天元旦連續假期，彰化縣警局公布封閉路段，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於12月31日、2023年1月1日0時至12時封閉匯入國1南下匝道，另於1月1、2日12時至21時封閉匯入國1北上匝道，呼籲用路人於封閉時段利用鄰近交流道上國道1號高速公路。

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彰化縣警局指出，12月31日至2023年1月2日為期3天的元旦連假，警方秉持「交通順暢」為服務主軸，維護連續假期的交通安全與順暢，國道1號埔鹽系統交流道封閉期間，規劃替代道路。員林、溪湖地區民眾可選擇由北斗交流道上國道1號，或彰化、鹿港地區民眾可由和美交流道上國道3號，或選擇改走台61線西濱快速公路，以避開易壅塞路段。

▲彰化市公所跨年活動交通管制。（圖／彰化縣警局提供）

台76線欲轉國1南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線（員鹿路）→國1員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路）→左轉縣148線（員鹿路）→國1員林交流道。台76線欲轉國1北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路）→國1彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國1彰化交流道。

彰化市公所將於12月31日晚上在彰化火車站前廣場舉辦「2023瑞兔生風慶豐年彰化市跨年晚會」，期間將封閉彰化市三民路火車站前路段，由三民路南下車輛將改道右轉進出火車站，由中正路1段北上車輛改道右轉沿中正路2段至中正路1段北上，對於欲進出火車站的旅客，將宣導由後站進出，以避開活動人潮。

▲縣府元旦健行活動交通管制。（圖／彰化縣警局提供）

彰化縣政府將元旦6時30分至10時30分在鹿港洛津國小舉辦慶祝2023年元旦升旗典禮暨漫遊老街健行活動，沿途行經新祖宮、鹿港鶴棲別墅、龍山寺及舊鹿港溪親水廊道等景點，健行路線由鹿港洛津國小出發，漫步沿文開路、民生路、中山路、埔頭街、鹿港老街、後車巷、龍山街及復興南路等路段，再返回洛津國小，警方於沿線各重要路口派員加強交通疏導及管制，民眾可盡量避開活動路線，避免遭健行隊伍影響旅途時間。