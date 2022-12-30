美對台第8次軍售　陸外交部：停止製造新台海局勢緊張因素

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美國政府於美東時間12月28日宣佈，對台軍售「陸上機動佈雷系統」（Volcano Anti-Tank systems），總額約1億8,000萬美元（約55.41億元新台幣），進行知會國會程序。大陸外交部汪文斌今（30） 日回應，堅決反對美國向台灣出售武器，停止製造新的台海局勢緊張因素。

汪文斌表示，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的不支持「台獨」的承諾落到實處，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造新的台海局勢緊張因素。中方將採取有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮稍早也指出，我們堅決反對美國向台灣出售武器。美方的售武行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，是對「台獨」勢力的縱容支持，是對台海地區和平穩定的破壞。

朱鳳蓮，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持「台獨」的承諾落到實處，停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重處理台灣問題。

最後，朱鳳蓮強調，「正告民進黨當局，企圖『以武拒統』，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，註定失敗。」

針對美國對台軍售案，總統府發言人張惇涵昨29日表示，總統府感謝美國政府依照《台灣關係法》及「六項保證」，持續落實對台灣的安全承諾。