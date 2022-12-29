外交部2022參與國際組織成果曝　積極貢獻區域繁榮

▲台積電創辦人張忠謀今年代表台灣參加APEC經濟領袖會議。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

2022年即將進入尾聲，外交部國際組織司長吳尚年29日說明推動參與政府間國際組織的成果，包括成功以創始會員身份加入3個新興政府間的國際組織和多邊機制，並首度以政府間國際組織參與為主題，邀集20幾個中央部會、機構及團體合辦「國際組織日」，此外，我國積極參與「亞太經濟合作」（APEC），總計有11件計畫獲APEC補助近90萬美元經費，充分展現台灣對增進區域繁榮及韌性，所做出的積極貢獻。

吳尚年表示，首先，今年我國成功以創始會員身分加入3個新興政府間國際組織及多邊機制，分別是紐西蘭倡議之「原住民族經濟貿易合作協議」（IPETCA）、美國推動之「全球跨境隱私規則論壇」（Global CBPR Forum）及菲律賓提倡之「亞洲資訊通路聯盟」（AAIA）；另外以觀察員身分加入「更安全天空諮詢委員會」（SSCC）以及「國際宗教自由信仰聯盟」（IRFBA）。顯示我國在原民多邊合作、國際隱私保護、資訊開放及自由、飛航安全以及宗教自由等不同領域，均獲得國際社會的肯定及認同。

此外，吳尚年表示，我國積極參與APEC，全年我國各部會共出席包括「經濟領袖會議」（AELM）在內將近300場各層級會議，總計有11件計畫獲APEC補助近90萬美元經費，在台辦理27場主題不同的APEC會議或活動，充分展現台灣對增進區域繁榮及韌性，所做出的積極貢獻。

吳尚年表示，今年國際旅運仍然受到疫情影響，但「國際開發銀行」高階官員仍來台訪問，展現深化與我國合作的善意。「中美洲銀行」（CABEI）摩西總裁訪台慶祝CABEI在台設處1周年以及雙方關係開展30周年；「歐洲復興開發銀行」（EBRD）小口一彥秘書長與我國首度在台合辦「捐助國日」，共商合作方向。

吳尚年說明，台灣也持續利用國際平台推動援助計畫，透過參與多邊機制的現有計畫、資助執行新計畫或成立新基金等多元方式，與國際組織實質合作，提升區域經社發展，協助相關國家能力建構，提供醫衛服務以及人道關懷與救助。例如，在現有與EBRD良好合作基礎上，積極響應EBRD援助烏克蘭計畫，彰顯台灣作為國際民主陣營的好夥伴，與自由民主國家團結對抗威權侵略及人道關懷精神。另外也透過「台灣——CABEI夥伴關係信託基金」，持續協助中美洲友邦國家發展。

吳尚年說，外交部也首次以政府間國際組織參與為主題，邀集20幾個中央部會、機構及團體合辦「國際組織日」，以創意方式增進國人、在台外籍人士、駐台使節及國際組織官員，對我國際參與的瞭解與支持。

吳尚年表示，在推動爭取參與國際組織方面，近年來，國際各界支持我參與「聯合國」（UN）體系、「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）及「國際刑警組織」（INTERPOL）的聲援力道，逐年不斷遞增，例如今年在「世界衛生大會」(WHA)直接提及台灣的理念相近國家由5國倍增為10國；聯大總辯論時，美國總統、捷克外長及歐盟理事會主席，均首度明確支持台海和平穩定重要性，意義重大。

吳尚年強調，展望明年，外交部也會持續掌握契機，與政府各部會及各界攜手開拓及深化我國際參與，外交部將繼續與友邦、理念相近國家及全球民主價值夥伴，在多邊體系緊密協調合作，相關情形將適時對外說明。