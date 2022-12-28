美「無償軍援」跳票？　外交部說明破除3謬誤

▲美國總統拜登。（示意圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登日前簽署「2023年度國防授權法案」（NDAA2023），授權未來5年提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求，但有媒體報導指，美「無償軍援」跳票，貸款需12年內償還。對此，外交部28日說明背景意涵並破除3個謬誤，指出單純以「無償軍援跳票」扭曲，不僅不能反映實際情況，更是刻意醜化台美關係，傷害美國會友人立法的美意。

外交部指出，「美無償軍援跳票，貸款需12年內償還」說法為謬誤，實際上，NDAA2023提供台灣FMF授權援贈（Grant），包括自2023至2027會計年度，每年度至多20億美元，另包括前述5個會計年度總額不超過20億美元的貸款選項，目前NDAA2023已為提供「援贈」及「貸款」建立法源依據，而「撥款法」已先將貸款部分納入，未來如何後續推動，有待美國行政及立法部門等相關各方持續討論協商。

此外，外交部指出，「授權法」與「撥款法」由不同委員會主管，也有各自的立法程序，兩者間的項目有落差是常見的情況，涉及到新增或高金額的項目更是如此。兩項法案的完成都是國會領導階層、各委員會及行政部門等各方密切溝通通力合作，未來我國政府會持續與美國國會與行政部門溝通討論，以最適切的方式逐步推動各項友台條文的落實。單純以「無償軍援跳票」扭曲，不僅不能反映實際情況，更是刻意醜化台美關係，傷害美國會友人立法的美意。

其次，外交部指出，「美國軍援是賣武器又順便貸款給台灣，台灣高興太早了」的說法亦為謬誤，上述「撥款法」提到的20億美元貸款必須經過台美雙方合意，不是強迫推銷，也就是說，如果台灣不需要貸款，美國也絕不會強迫，美方當初的立法目的是希望透過NDAA2023確保台灣在需要的時候可以動支上述5年共100億美元的額度，在美國自身預算有限的前提下，保留台灣運用上述資金的彈性。事實上，強化國防、保衛家園本來是台灣自己的責任，政府也會善盡責任，確保投入足夠國防預算，以強化我不對稱作戰能力。

最後，外交部表示，對於「台灣學人計畫」將使美國官員進駐行政、立法院，干涉台灣內政，形同喪權辱國等說法為謬誤，實際上「台灣學人計畫」是依據去年3月聯邦參眾兩院多位議員跨黨派提出的「台灣學人法案」所要求行政部門成立。其構想是參考美日自1994年執行至今的「曼斯斐學人計畫」（Mansfield Fellowship Program），希望藉由類似安排，提供美國官員來台實習與學習的機會，以深入瞭解台灣，並與台灣政府官員及各界建立情誼，持續強化台美戰略夥伴關係。依據「曼斯斐學人計畫」官網，每年獲選的學人來自政府各機關，包括公共衛生、能源、商業、教育、軍事乃至太空等專業領域。

外交部表示，依據NDAA2023，獲選的美方官員在台灣的時間共兩年，第一年學習中文，第二年依其專業背景在我國政府機關以學人的身分見習，並不是長期派駐。此外，本案完成立法後，還要等美方內部規劃相關細節，包括擇定委辦的執行機構、經費分配及期程規畫等，台美雙方才會正式進入討論，而屆時我方亦會依據美方之規畫，由主管機構評估是否接受，故絕無學人來台將干涉內政之可能。