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普拿疼一盒賣1500元！藥師送公平會　北市衛生局：最快元旦後移案

▲▼北市衛生局、法務局消保官登門稽查，洪姓藥師出面道歉。（圖／台北市政府法務局提供）

▲洪姓藥師出面道歉。（圖／台北市政府法務局提供）

記者趙于婷／台北報導

中國爆發疫情海嘯，台灣也出現搶藥潮，日前文山區一名洪姓藥師哄抬普拿疼價格，一盒賣1,500元引發關注，相關單位已經介入處理。台北市衛生局今表示，除了等待藥師公會移送懲戒案並開懲戒委員會之外，衛生局也會用蒐集的資料跟消保官討論，移到公平交易委員會，預計元旦後做移案。

日前有民眾檢舉，到藥局買普拿疼被老闆喊價一盒1,500元，藥師公會前往了解，該藥局老闆原本表示自己沒這樣說，但後來又因錄音檔曝光而改口。

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不僅事後藥師本人親自道歉之外，藥師公會也為此出面說明，直指該名藥師哄抬物價事證「非常明顯」，公會決議將藥師送到公平交易委員會進行最嚴厲懲處，也會蒐集相關資料，將其送往藥師懲戒委員會，最重可廢除藥師執照。

對此，台北市衛生局食藥科科長陳怡婷受訪時表示，目前藥師公會還在跟法務討論，之後會移送懲戒案到衛生局，衛生局後續還要召集藥界前輩、相關團體和法學顧問討論。

▲▼北市衛生局、法務局消保官登門稽查，洪姓藥師出面道歉。（圖／台北市政府法務局提供）

▲北市衛生局、法務局消保官登門稽查。（圖／台北市政府法務局提供）

陳怡婷說，除了藥師公會送懲戒案之外，也會用這兩天蒐集到資料跟消保官討論移案公平交易委員會，目前最快預計元旦後做移案。

至於公平會最終結果，陳怡婷表示，還不知道會花多少時間，不是很清楚公平會的程序，有結果的話公平會應該會回覆公文，公平會的結果也會是參考條件之一。

而有關最重恐廢止執業執照，陳怡婷說，主要是由衛生局懲戒委員會決議，公平會結果也會納入參考，但如果相關事證已經很清楚，懲戒委員會也有可能會先開，或者是等公平會的結果後再開，目前還不確定，但廢止執照方面，需要懲戒委員會中藥界前輩、團體和法學顧問共識決。

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