小笠原欣幸評民進黨敗選　留下蘇揆「看不出反省」

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



實習記者李密／台北報導

近日民進黨啟動一連串九合一敗選檢討，選前曾神準預測選情的日本學者小笠原欣幸，昨（29）日於臉書分析，總統蔡英文辭去黨主席慰留行政院長蘇貞昌，不僅無法反映反省態度，也無法重整政權。而副總統賴清德本應對蔡政權進行批判，在爭奪黨內領導權過程中促進敗選討論，如今讓賴清德近乎擔下2024總統候選人位置，也導致無法從媒體報導中看見民進黨有在深刻檢討或整頓體制。

▲右二為日本學者小笠原欣幸。（資料照／記者賴君欣攝）



根據前立委謝欣霓臉書整理，小笠原認為這次民進黨選後檢討問題重重。首先，蔡英文辭黨主席但慰留蘇內閣是失敗的檢討，這在在顯示「無法重整的蔡政權。」

他認為，地方選舉重點與人民生活相關，責任明明在行政院，卻留任院長，這無法表現反省的態度，因為慰留蘇貞昌，基本政權骨幹不會有所變動，也無法重整，所以應該要接受請辭，並表示將在一月公布新閣揆。他強調，而且從民調可見，蘇貞昌的支持度比蔡英文還低，這樣輕率的判斷，讓更換行政院長的輿論高漲，也因為違反民意做事，所以在人事案上容易陷入僵局。

第二，民進黨成立選舉檢討小組，但從媒體報導中完全看不出民進黨有在深刻檢討敗因，或是要整頓體制，這可以說是太輕易就決定讓賴清德當下任總統候選人的副作用。

小笠原指出，本應要讓賴清德對蔡政權進行批判，爭奪黨內領導權的同時，也能促進對敗選的討論。另外，檢討報告中雖然有提及初選、烏俄戰爭、疫情等議題對政權的影響，但選民不會看檢討報告，不在網路或媒體上進行多方討論就沒有意義。小笠原認為，敗選後的民進黨太安靜，好像想要假裝敗選沒什麼大不了。



第三，蔡總統在敗選後表示「地方選舉跟總統大選是兩回事。」這是海外研究者分析選舉結果後講的話，不是當事者在該反省時應該說的話，這只會讓民進黨遠離政權，前總統陳水扁跟馬英九政權都是如此。另外，蔡總統以為地方選舉是對自己的「信任投票」，這是很大的誤判，親近總統的團隊沒有意識到這是一件很糟糕的事情。



最後小笠原指出，選舉打台獨名號往往是民進黨失敗的原因，台獨派做為選舉的堅實基盤為選舉抬轎，往往才是民進黨勝利的關鍵。他認為，蔡政府選前怕延長兵役對青年票有影響，所以只提抗中保台卻不提兵役實屬矛盾。至於民進黨明年能不能重整體制再啟動？他表示，目前還有待觀望。