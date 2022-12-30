隧道起火釀禍！肇事司機依「業務過失致死」調查：突然傳爆炸聲響

▲南韓京畿道果川市京仁第二高速公路隔音隧道29日發生火災。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓京仁第二高速公路昨（29）日下午發生嚴重火災，火勢從廢棄物運輸車（回收車）快速蔓延至隔音隧道，最終導致5人死亡、37人輕重傷，45台車輛燒毀。對此，警方成立調查本部，將疑似肇事的運輸車司機以業務過失致死傷罪嫌立案偵辦，該名司機表示，當時他聽到副駕駛座的空調系統突然傳出爆炸聲響。

根據《韓聯社》，京仁第二高速公路位於京畿道果川市葛峴洞、靠近北義王交流道的高架橋隔音隧道（安養往城南方向）於29日下午1時49分發生火災，該輛5噸重的廢棄物運輸車行駛至隧道3分之1處時因不明原因起火，火勢迅速蔓延至830公尺長的隧道，其中有600公尺長的路段遭到燒毀，直到經過2個多小時後，火勢才於下午4時12分撲滅。

這場火災導致5人死亡、37人輕重傷（3人重傷）。

廢棄物運輸車駕駛A某被警方以業務過失致死傷罪嫌立案調查，他向警方表示，「在駕駛到一半，空調系統突然傳出『碰』的聲音，接著就發生火災。火勢從副駕駛座底端開始燃燒，所以我將車子停靠在第3車道，試著拿滅火器，不過火勢沒有因此成功被撲滅，之後我趕緊逃生。這場火勢演變成重大傷亡，根本始料未及。」

警方將針對A某進行第2次調查。另外，部份死者屍體因火勢慘遭嚴重毀損、難以辨識身份，因此警方擬將死者屍體與家屬進行DNA比對。

根據調查，這場火災共造成45台車輛燒毀，大部分車輛的所在位置是廢棄物運輸車的對向車道。警方關係人士表示，「雖說要具體調查才能釐清，不過在火勢與濃煙迅速擴散下，去區隔雙向車道似乎意義不大。」

京畿南部警察廳成立京仁第二高速公路隔音隧道火災事故本部，今（30）日上午11時與警方、國立科學搜查研究院、消防當局等共同展開現場鑑識，調查重點將擺在廢棄物運輸車的起火原因、火勢擴散的詳細經過。

至於隔音隧道的材質為塑膠，外界推測恐是造成火勢迅速蔓延的因素之一。對此，警方也將針對隧道的建設公司、負責維修管理道路的第二京仁高速道路股份有限公司展開調查，釐清隧道建設、補修等過程中是否有缺失。

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