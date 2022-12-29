南韓高速公路「隧道大火」　至少6死29傷！狂燒數百公尺畫面曝

▲ 南韓京仁第二高速公路隔音隧道發生嚴重火災。（圖／翻攝自推特，下同）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道果川市發生高速公路火災，疑似一輛巴士和卡車在隔音隧道內相撞導致起火，火勢狂燒近2小時仍未完全撲滅，死亡人數已攀升至6人，另有29人受傷，且恐怕還會上升。

根據《韓聯社》，果川市葛峴洞京仁第二高速公路（제2경인고속도로）靠近北義王交流道（북의왕IC）的隔音隧道路段於29日下午約1時49分（台灣中午12時49分）發生大火，至少造成6人死亡，29人受傷。

據悉事故起因是一輛巴士和貨車相撞，貨車起火後快速蔓延至整條隧道。已知的6名死者是在發生車禍的車輛上找到，29名傷者中有3人受到臉部燙傷等嚴重傷勢，其餘26人則是受到吸入濃煙導致的輕傷，待火勢完全撲滅後進行搜救，傷亡恐怕進一步攀升。

火災當時現場畫面可見，隧道內數百公尺路段燒得一片火紅，兩旁不斷竄出灰黑色濃煙。隧道內部完全被火舌吞噬，高溫導致隔音牆頂部被燒到融化，火花像雨滴般落下。

警方已在隧道兩端管制交通，並在附近交流道要求車輛迴轉，導致周圍交通嚴重壅塞。當時經過事發路段的一名駕駛死裡逃生，受訪提到，「現場有人叫大家快逃，大部分駕駛都棄車往隧道外狂奔。因為火勢太大，根本沒時間多想。」

消防當局判斷火勢較大，獲報約20分鐘後，下午2時11分啟動第一階段應對措施，22分啟動第二階段警報令，出動77輛消防車、190名人力及消防直升機，約下午3時18分控制住火勢。警方及消防當局預計待火勢完全撲滅後著手調查損失規模及事發原因。