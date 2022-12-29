南韓公路隧道大火！　倖存者嚇爆「黑煙衝過來」：全部人棄車狂奔

▲南韓果川市高速公路隔音隧道嚴重火災，至少5人死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓京畿道果川市京仁第二高速公路發生大火，起火地點位於靠近交流道的隔音隧道路段，目前已有5人死亡、37人受傷，其中3人傷勢嚴重。現場一名倖存者接受韓媒採訪時表示，火災黑煙像百米跑者般、以驚人速度直撲而來，所有人當下立刻棄車逃生，往後方奔跑。

根據韓聯社報導，葛峴洞京仁第二高速公路在當地時間29日下午1時50分左右，一處高架橋隔音隧道內發生火災，一名姜姓民眾幸運逃出事故現場並接受訪問。姜某表示，他在火災發生15分鐘後的下午2時5分左右自駕開進隧道，雖然有看到部分煙霧，但感覺不像一場大火，所以當時就跟著其他車輛一起進入隧道。

▲倖存者表示，當時有許多人乾脆棄車逃生。（圖／路透）

最初傳出的事故原因是一輛巴士和貨車相撞，貨車起火所導致，但據警方說明，是一輛回收車疑似因引擎過熱起火導致悲劇。報導也指出，現場有汽車行車記錄器拍到一輛貨車駕駛座被燒毀，行駛在其他2條車道的車輛繞過了火災區域繼續向前開，但火勢蔓延至隔音隧道後，迅速擴散延燒，情況急轉直下。

姜某描述當時緊張情況，「開進隧道幾十公尺左右，黑煙不是慢慢飄來，而是像跑百米選手一樣衝過來，以驚人的速度一下子襲來。」他說，「在這樣突如其來的狀況下，人們驚慌失措，全部人直接丟下車輛向後逃跑，也有人倒車，逃出了隧道。」據信，事故現場還有許多人著急地跺腳表示，「隧道內有很多車輛開不出來。」

▲倖存者指出，民眾逃出隧道後在路邊坐成一排不斷咳嗽。（圖／路透）

姜某目睹20多輛汽車倒車駛出隧道，路邊有30多人癱坐一排不斷咳嗽，其中還包含小孩，「最後我看到一名60多歲男性，身上羽絨衣全部被熔化，臉部烏黑。」報導指出，消防當局掌握到內部共有44輛受困車輛，並在火災發生2個多小時後的下午4時12分完全控制了火勢，目前正在加速展開人員搜索。