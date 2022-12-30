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南投跨年晚會移師921會展中心　警局公布交通管制疏導措施

▲南投跨年晚會今年改在921會展中心舉辦。（圖／南投縣政府提供）

▲南投跨年晚會今年改在921會展中心舉辦。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「2023星空閃耀‧南投跨年晚會」今年首度移師南投縣會展中心舉行，轄區中興警分局為讓民眾更了解交通疏導措施，除在分局網站及臉書等社群媒體加強宣傳相關停車場動線，也將增加警力交通指揮疏導，讓用路人能順利進場停車及維護行車安全，一同歡喜倒數、迎接新的一年。

▲中興警方發布南投跨年晚會交通管制疏導措施。（圖／中興警分局、南投縣政府提供）

▲南投跨年晚會周邊路段禁止車輛行駛或迴轉、停放等示意圖。（圖／中興警分局提供）

中興分局指出，南投跨年晚會道路管制措施如下：（一）順溪北路段（祖師橋至情人橋）31日下午4時至隔日凌晨1時，禁止車輛進入及路邊停車自；（二）祖祠路段（東閔路至信義街，含祖師橋）、順溪北路段（祖師橋往南至小溪橋段），31日下午4時至隔日凌晨1時兩側禁止路邊停車；（三）祖祠路段缺口、祖祠路與中興路路口，31日晚間6時至隔日0時禁止迴轉。

▲中興警方發布南投跨年晚會交通管制疏導措施。（圖／中興警分局、南投縣政府提供）
 

▲▼北部、南部民眾開車前往南投跨年晚會動線示意圖。（圖／中興警分局提供）

▲中興警方發布南投跨年晚會交通管制疏導措施。（圖／中興警分局、南投縣政府提供）

在前往跨年晚會停車主要規劃路線方面，分局建議如下：（一）由國道3號中興交流道（往中興新村方向）→右轉省府路→右轉東閔路→右轉中興路→（沿右側）小溪橋便道→右轉順溪北路→右轉縣立棒球場停車場；（二）由國道3號南投交流道→迴轉信義街→左轉祖祠路→右轉中興路→右轉小溪橋便道→右轉順溪北路→右轉縣立棒球場停車場。

▲中興警方發布南投跨年晚會交通管制疏導措施。（圖／中興警分局、南投縣政府提供）
▲南投跨年晚會停車規劃示意圖（圖／中興警分局提供）

中興分局長洪政崴表示，為因應南投跨年晚會車潮，警方將自31日晚間6時起，在南投縣會展中心周邊加強路口交通疏導，並視情滾動調整提早佈崗、加派警力，另請駕駛人隨時收聽警廣電臺路況插播報導，行經周邊路段能提前改道，避開南投市「中興路」、「東閔路」附近等易壅塞路段，共同維護交通安全與順暢。

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