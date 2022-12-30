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國台辦主任換人　矢板明夫「跌破眼鏡」：台商要注意了

▲▼中共中央對外聯絡部部長宋濤 。（圖／CFP）

▲宋濤。（圖／CFP）

實習記者李密／台北報導

據國台辦官網28日顯示，國台辦主任已由中共中央對外聯絡部長宋濤接任。對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫29日表示，這是「讓人跌破眼鏡」的人事安排，宋濤非中央委員，連中央委員會旁聽權都沒有，可能表示習近平不滿歷任國台辦工作，現在要自己親自抓台灣問題，在中國的台商「可能要有心理準備」。不過，前立委蔡正元認為，宋濤是「有史以來地位最高」的國台辦主任，有非常高的對台決策權，此安排是比照香港反送中暴動後的國務院港澳辦主任夏寶龍。

▲▼ 大陸新上任國台辦主任宋濤 。（圖／翻攝 國台辦官網）

▲大陸新上任國台辦主任宋濤 。（圖／翻攝國台辦官網）

矢板明夫分析，由被認為已退休回家的67歲前中聯部部長宋濤接任中共中央台辦、國務院台辦主任，是一個「讓人跌破眼鏡」的人事安排。他指出，按照慣例中國正部級官員退休年齡是65歲，剛滿65歲的前台辦主任劉結一的退休是正常安排，但竟然來了一個67歲的接任；更重要的是，宋濤不但「不是中央委員，連中央委員候補都不是」，也就是說，他沒有資格參加共產黨的中央委員會。

矢板明夫表示，台灣問題對習近平政權來說是最重要的問題之一，但他任命的對台工作掌門人，居然連中央委員會的旁聽權都沒有，碰到重大問題時，根本沒有辦法做判斷；且台辦的主要工作之一，是幫助在中國各地投資的台商解決各種麻煩。

他指出，過去台辦主任不管是王毅、張志軍、還是劉結一，都是中央委員，有重要台商遇到問題的話，親自打一個電話，各地的領導都會給他面子，畢竟全國中央委員只有205個，台辦主任可以和各省的省委書記、省長平起平坐。

他進一步說，但宋濤在黨內的身分，「只是一個普通黨員」，可以預想他打電話基本上不會有什麼效果。此外，宋濤從來沒有接觸過台灣問題，在台灣也沒有什麼人脈，雖然當過外交部副部長和中聯部主任，但主要是負責和北韓勞動黨搞好關係，「不過，在他的任期中，中朝關係也沒有什麼進展」。

矢板明夫認為，這次突然宣布由宋濤擔任國台辦主任，應不是事先安排好，也許本來預定擔任國台辦主任的某中央委員，可能是外交部副部長齊玉，被委派了別的工作，或因某種原因不能上任而臨時換將；此外，宋濤是福建省出來的幹部，曾經是習近平在福建時的間接部下。從廣義上講，也是習的嫡系部隊「閩江新軍」的一員。對喜歡「任人唯親」的習近平來說，用起來可能比較放心。

他認為，習近平可能不滿歷任國台辦的工作，現在要自己親自抓台灣問題，宋濤要扮演的角色，將不再是對台工作的負責人，而是「習近平的聯絡人」，從今以後，「台辦」可能將不再是聯絡兩岸感情、照顧台商工作與生活的台辦了，所以他建議在中國的台商，「可能要有一些心理準備了」。

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

不過，蔡正元則有不同看法，他表示，宋濤是首度由正部級領導人轉任國台辦主任，並將於明年3月升任政協副主席，成為副國級領導人，換言之，是「有史以來地位最高」的國台辦主任，表示宋濤有非常高的對台決策權，也將會有與過去不同的大局面，他認為，這個安排，是比照2019年香港反送中暴動後，國務院港澳辦主任夏寶龍的安排。

另外，蔡正元認為，宋濤可能是最了解民進黨的國台辦主任，宋濤今年5月剛從中共中央對外聯絡部部長卸任，由於民進黨廢棄九二共識，國台辦就不與民進黨接觸，因為國台辦畢竟是國務院的政府機關，但是對外聯絡部是中共中央的政黨機關，專責與世界各地各種政黨聯絡，中共從2016年民進黨執政後就透過對外聯絡部與民進黨聯絡，民進黨的連絡人之一就是邱太三，所以自2015年就擔任部長的宋濤，自然對民進黨和台灣非常了解。

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