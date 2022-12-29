宋濤接國台辦主任　陸委會籲：務實改善兩岸關係

▲新任國台辦主任宋濤。（圖／翻攝國台辦）



記者蔡紹堅／台北報導

據國台辦官網28日顯示，國台辦主任已由中共中央對外聯絡部長宋濤接任。對此，陸委會發言人邱垂正29日表示，有注意到國台辦新人事，「呼籲中共當局正視與尊重台灣人民堅守中華民國國家主權，珍視自由民主核心理念，改變對台強制性的負面政策與作為，務實改善兩岸關係。」

邱垂正當天出席了陸委會的例行記者會，在提到明年兩岸關係的展望時，他指出，這一年來台海的情勢受到國際社會與台灣民眾高度關切，當前中共體制及其治理手法不僅影響其內外部發展，也深刻改變台海情勢的走向，「未來隨著中共逐步擴大其戰略影響力，增加對台壓力，我們在兩岸關係上將面臨更多挑戰。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正提到，面對未來情勢變化，政府的兩岸政策一貫，將妥審評估情勢，完備國安的管理法制與配套，同時也將持續根據國內外疫情變化趨勢、兩岸互動情勢發展等，逐步恢復兩岸人員交流。

邱垂正並強調，政府也將繼續堅定「四個堅持」，強化「四大韌性」，捍衛國家主權及自由民主體制，保障人民的權益福祉，維護兩岸和平穩定，「相信這是兩岸人民新一年的共同期望。」

另外，邱垂正還說，他們有注意到國台辦的新人事，「呼籲中共當局應正視與尊重台灣人民堅守中華民國國家主權，珍視自由民主核心理念，改變對台強制性的負面政策與作為，務實改善兩岸關係。」

▼宋濤先前為中共中央對外聯絡部部長。（圖／CFP）

