宋濤接任國台辦主任　國民黨團：期待強化兩岸交流

▲國民黨團總召曾銘宗。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

大陸國台辦官網「辦領導」一欄人事出現變動，原國台辦主任劉結一換人，由中共中央對外聯絡部部長宋濤接任中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室主任。對此，國民黨團總召曾銘宗29日表示，尊重國台辦人事異動，但期待強化兩岸交流，兩岸才會朝正面、良性發展。

根據資料顯示，宋濤是1955年4月生，研究生學歷，經濟學博士，中共黨員。曾任外交部紀委書記、黨委委員，外交部副部長，中央外事工作領導小組辦公室副主任，中央外事工作領導小組辦公室主持常務工作的副主任（正部長級），中共中央對外聯絡部部長等。目前也是現任第13屆全國政協教科衛體委員會副主任。

宋濤後續轉往外交體系，2001年至2008年，歷任駐印度使館參贊、駐蓋亞那大使、外交部國外工作局局長、駐菲律賓大使，2008年8月任外交部紀委書記、黨委委員，2011年9月任外交部副部長。2013年11月任中央外事工作領導小組辦公室副主任，2014年9月任中央外事工作領導小組辦公室主持常務工作的副主任。2015年11月任中央對外聯絡部部長。

曾銘宗今天被問到此事時表示，他要呼籲宋濤強化兩岸交流，有交流才有互信；有互信，兩岸才會朝正面良性發展，對於國台辦人事異動，黨團尊重，但還是希望要強化兩岸交流。

▼ 大陸新上任國台辦主任宋濤 。（圖／翻攝國台辦官網，點圖放大）



