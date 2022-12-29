賴清德出戰2024最大死穴竟是「它」　矢板明夫轟：被陳水扁害慘了

▲賴清德、侯友宜。（合成圖／翻攝自Facebook／賴清德、記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜與副總統賴清德被視為2024總統熱門人選。日本產經新聞台北支局長矢板明夫昨日表示，若副總統賴清德真的要代表民進黨出戰總統大選，最需要征服的不是選民也不是對手，而是美國，「因為美國被陳水扁害慘了。」

矢板明夫28日接受《新聞不芹菜》專訪時表示，中國國家主席習近平想打台灣是一個事實，不是說民進黨不提習近平就不打了，如果我們求和不抵抗的話，那麼只能接受對方開的條件，台灣現在的自由民主生活方式將會不保。另外，最近賴清德把「抗中保台」改成「和平保台」，雖然用詞有稍微修飾一下，但實際上還是一樣的。

矢板明夫說，台灣社會大部分人的共識，就是不希望成為中國大陸一部分，而是希望能保存自由民主的生活方式，但國民黨目前卻有個死穴，叫「九二共識」，只要民進黨一點這個死穴，國民黨就半身不遂；倘若國民黨能跳脫這個死穴，侯友宜出來反對九二共識，在大是大非的問題上保持共識，那民進黨就很難選了。

談到2024年總統大選，矢板明夫認為，侯友宜最大問題是他對於國家重大未來都沒有論述，如果擔任新北市長可以，但作總統必須讓大家看清他將把國家帶到哪裡去，大家才會把票投給他。至於賴清德，矢板明夫表示，總統蔡英文這幾年做得非常好的是「美國相信她」，過去台灣本土派總統，包括前總統李登輝與前總統陳水扁，都是天天綁架美國，總想讓美國處在很尷尬的定位，但蔡英文卻是百分之百配合他們。

因此，矢板明夫透露，賴清德有傳統的台獨思想，他最需要征服的不是選民也不是對手，而是美國，更強調「若賴清德沒有讓美國人覺得不放心的話，這還不好說，因為美國被陳水扁害慘了。」