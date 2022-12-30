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看電影爆衝突「拉衣領跩到螢幕前」！　目擊者：爆米花噴飛

▲▼看電影,電影院,爆米花。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲兩人因為杯架問題而爭吵。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名新北市民眾到戲院觀看《阿凡達2》，卻因為飲料杯架問題與鄰座的觀眾吵架，兩人甚至走到螢幕面前扭打，一名目擊者還原現場狀況，預告片結束要進入正片時，有人大聲怒吼，接著轉頭就看到有人站起來，拉著另一個人的衣領，兩人走到螢幕面前爆發激烈衝突。

該名目擊者在PTT發文，先是附上電影票證明自己是在現場，「因為我的位置離他們有一段距離，所以並不是很清楚詳細的事發經過，但作為同廳的觀影人，還是可以說說我看到的」。

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他指出，當時預告片結束要進入正片，有人突然大聲怒吼，要另一個人出去外面喬事情，他轉過頭就看到有個人站起來，拉著另一個人的衣領，「但我看被拉衣領的人穩如老狗，加上拉衣領的人連續用力拽了兩、三次都拉不起人」。

接著電影進入潘朵拉星球的世界，拉衣服的人將另一個人跩到螢幕前，原PO表示，「在電影的3D效果下，兩人依然顯得格外立體」，只聽到拉衣服的人一邊怒吼，一邊作勢要開打，此時工作人員進場，將雙方隔開，「拉衣領的男子還兀自忿忿地說『他罵我垃圾』等等，雙方與工作人員離場後，我繼續體驗潘朵拉星球的一切，最後夫人說，拉衣領的男子還有個女友在旁邊勸阻，可惜勸阻無效」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們留言「比電影還精彩」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，掀起網友討論，「電影院應該賠償你們這一場啊」、「這篇應該是電影心得」、「比電影本身還精彩」、「你的現場效果真好」、「我也看IMAX 3D，為什麼你的畫面比較有趣」、「賺翻了，超4DX版本」、「還以為是電影彩蛋，原來是真人3D格鬥啊」、「以為是看阿凡達，結果看到真人快打」、「比3D還立體」。

根據《民視新聞》報導，一名男子看到左邊杯架被放飲料，於是將自己的可樂放在右邊杯架，隔壁座的男子見狀後，表示自己也要放在這邊，雙方因此爆發口角大打出手；現場目擊者表示，爆米花像天女散花一樣撒出。影城公關經理表示，電影院每排座位的杯架數量都比座位多，無強制性規定要放左邊還是右邊，大家將心比心，使用一邊就可以了。

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看電影打架衝突杯架飲料PTT

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