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後山指揮官！退伍20年大學長憶「鳳山傳奇肉粽」　同袍：仍賣20元

▲▼ 當兵是人生一個重要的階段 。（圖／記者翁聖勳攝）

▲當兵是人生一個重要的階段 。（圖／記者翁聖勳攝）

記者施怡妏／綜合報導

總統蔡英文宣布2024年起，恢復一年期義務役，並強化相關配套，引起各界熱議，有大學長回憶在高雄鳳山當兵的日子，當時每天最期待的就是軍營附近的「小蜜蜂」，最懷念的則是「阿鳳姐的肉粽」，貼文一出，釣出不少退伍的前輩留言，「鳳姐真的是當兵的回憶」。

原PO在PTT發文，「步校阿鳳姐目前還在當小蜜蜂嗎？」退伍至今過了20年，當時在高雄鳳山步兵學校後山高地操課時，最期待的就是休息時間，看到戴著斗笠頭巾的阿鳳姐，騎著載滿食物、飲料的機車來到操課場地。

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國軍小蜜蜂。（圖／翻攝「青年日報Youth Daily News」YouTube）

▲「小蜜蜂」指的是營區附近的店家。（圖／翻攝「青年日報Youth Daily News」YouTube）

他回憶，「當時學長我最愛吃的就是阿鳳姐的肉粽，一顆20元」，在野外打連排班戰鬥課程累了一天，能吃上一顆阿鳳姐的肉粽，絕對是最滿足的事情，「那種爽感懂的就懂」，20年過去了，他不禁好奇，「你各位知不知道阿鳳姐目前還在服務嗎？有的話學長我找時間回去吃顆肉粽來回憶」。

貼文一出，掀起網友討論，「上個月剛吃過，還是賣20元」、「上禮拜在50機靶場，只看到兩台，以前有四台的說」、「好懷念～訓練吃肉粽+喝蜂蜜檸檬」、「7年前當兵還有吃過」、「真的懷念，但打死不想再入伍」、「步校伙食差都靠肉粽，但說實在吃一個禮拜就有點膩了…還好受訓才一兩禮拜」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

▲阿鳳姐的肉粽，是許多弟兄們的回憶。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

臉書社團「爆廢公社」上，就有網友說「沒吃過阿鳳姐，別說你進過步校」，阿鳳姐已經成為「鳳山傳奇」，「我在自己都不知道自己在哪裡的地方，結果我打給鳳姐，她五分鐘就趕到了，比訓練教官還強」、「連我沒去過官校、步校的小陸軍都聽過這號人物」、「想當初太愛吃鳳姐肉粽，吃太多掛急診，難忘的回憶呀」、「在多偏遠的操課地方都能有鳳姐」、「後山指揮官鳳姐，大概四顆星階級吧」、「聽說鳳姐比參謀長還知道課表」、「整座山都是阿鳳的地盤」。

另外，有網友提到，步校有阿鳳姐，隔壁工校也有「阿霞姐」，「阿霞是開發財車，東西比較多」、「阿霞飯糰真的超大，之前下基地吃到太撐，結果打來的便當都倒掉」、「身為工兵，怎麼可以忘記阿霞的蔥油餅」、「身為工兵，怎麼可以不投阿霞一票，二階段訓、士官訓、下基地都靠她」。

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