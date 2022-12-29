不滿遭三字經羞辱...2街友鐵撬鋁棒打死圖書館鄰居　下場曝光

▲桃園市陳姓街友今年5月間與2名酒後街友起口角，結果慘遭聯手痛毆，隔天被發現陳屍桃園市立圖書館分館樓梯間，圖為案發現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓街友今年5月間於桃園市立圖書館桃園分館吵鬧，盛姓、廖姓街友酒後與陳起口角，陳男口出三字經羞辱2人，盛、廖2人憤而持鐵橇、鋁棒圍毆陳，導致陳不支倒地，2人作案後隨即離去。翌日上午陳男被發現陳屍樓梯間，雖送醫急救仍宣告不治。桃園地院今（29）日下午宣判，盛男、廖男犯共同傷害致人於死罪，分別判處有期徒刑9年與8年6月，本案還可上訴。

桃園地院指出，33歲的盛姓男子、38歲的廖姓男子與63歲的死者陳姓男子都是街友，時常以市立圖書館桃園分館為家，今年5月8日晚間9時許，陳男與酒後的盛、廖起口角糾紛，陳男以三字經辱罵2人，盛、廖2人盛怒之下，分持鐵橇、鋁棒共同毆打陳男四肢與身體等處，見陳倒地後離去。

凌晨零時許，盛、廖2人回到現場再度與陳口角，盛男持鋁棒毆打陳男身體、四肢，再持酒瓶敲擊其前額，廖男則持鐵橇毆打陳身體與四肢等處，陳男因有頭胸腹部與肢體挫傷、雙下肢多處挫傷、右手橈尺骨鈍擊性骨折、血胸、腹血、顱內腦挫傷，隨後昏倒，翌日上午被發現倒臥樓梯間，送急救仍不治死亡，桃園警分局獲報後迅速查獲盛、廖2人到案，並依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園地院審理時，盛、廖2人在院方準備程序、審理中均坦承認罪，並有圖書館社工等人證詞，桃園警方現場勘察報告、桃園地檢署相驗報告書、法務部法醫研究所解剖鑑定報告等證據佐證，2人犯行足可確認。

法官認為，從本案紛爭動機前盛、廖與陳姓死者之相處觀察，看不出來案發前有仇怨，本案衝突原因，僅是當日口角糾紛，尚難就此認定盛、廖有殺害死者之動機或意圖。

法官審酌，盛、廖與死者素無仇怨，僅因口角紛爭，分持酒瓶、鐵橇、鋁棒毆打死者，造成其死亡之憾事，衡酌盛、廖犯罪事實並坦承，但未能與死者之子達成和解或取得原諒，法官審結，盛、廖犯共同犯傷害致人於死罪，分別處有期徒刑9年、8年6月，本案還可上訴。