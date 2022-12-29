訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」火鍋店錯愕　客人1舉動戰翻了

▲店家耶誕節當晚有8成座位被臨時取消。（圖／翻攝自Facebook／澳門贏到足-卜卜蜆專門店 忠孝店）

記者曾筠淇／綜合報導

若想在耶誕節等特殊節日用餐，大多數人都會先訂位，以免撲空。不過，近日鍋物店「澳門贏到足-卜卜蜆專門店」就發文表示，他們餐廳只有11桌，座位早早就訂滿，無奈耶誕節當天，卻有9組臨時取消，「客人似乎都完全不把信用當作一回事！」消息曝光後，也讓大票網友罵翻。

臉書粉專「澳門贏到足-卜卜蜆專門店 忠孝店」27日發文表示，12月25日是耶誕節，又剛好是寒冷的星期日，對開火鍋店的他們來說無疑是個大好日子。該店座位早早被訂滿，所以師傅們當日也提早進店備料，除了冰箱塞滿滿，工讀生也排好班，但「沒想到會是這麼刺激的一天」。

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「在台灣開餐廳被客人No show（沒出現）是經常有的事情！」粉專指出，他們店只有11桌，結果當天就有9組訂位臨時取消，「客人似乎都完全不把信用當作一回事！」粉專也說，每當「No show」的情況發生時，客人總不接店內電話，拿另支手機撥過去卻通了，「所以他們不是忘記了或沒接到電話，他們很清楚的知道他們放鳥了，他們很清楚這是餐廳打來的電話，看到餐廳打來就不接」。

「要收訂金嗎？」粉專反問，現在有幾成的餐廳開始收訂金了？會不會從此客人大減？「我們好希望有一天所有餐廳都約好了一起開始收訂金喔，會有實現的一天嗎？」粉專更直言，其實有很多客人都喜歡一次訂3、4家餐廳，直到最後一刻再決定要去哪家，這或許對訂位系統的業者是好事，但對餐廳來說並非如此，「唉，絮絮叨叨了半天，今天晚上不知道又要被No show或取消幾組訂位呢？」

貼文曝光後，底下網友、PTT鄉民都熱烈討論，「支持收訂金，現在手機行種支付轉帳都非常方便」、「可以考慮一下不用全部開放給訂位，留幾桌給現場客人」、「支持預收訂金！真心想吃的人是願意負擔的」、「然後我們想吃的都訂不到位」、「收點訂金！保障店家跟客人，對彼此都好」。

其中更有不少網友怒罵，「我真的不懂一次訂好幾家店、最後挑一家去的心態，超沒品」、「沒這樣做過，沒想到有人這樣搞，有夠敗人品」、「說真的，台灣這方面真的超不守信用」、「No show都很理所當然？好像餐廳等你很應該」、「No show太過分了吧！看了好氣」、「我自己也很討厭這樣的人，如果有事不能去都要提前告知，這是人品問題」。

但也有網友持不同看法，像呱吉先前曾在影片中提到，和對象約會時，可以先一次訂好3間餐廳，7點、8點、9點各一家，以避免突發狀況。對此，就有網友認為，「只訂3間也太客氣，一般都清單拉下來全部點預訂，時間到了看走到哪就吃哪，非常有彈性，啊應該要檢討這餐廳為什麼都被大家當備胎」。