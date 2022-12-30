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「詐騙傳奇王」竟在台灣！　20詐團靠他架假網變臉

台灣IT公司成詐團搶手貨，專幫詐團製作不法網頁甚至APP，騙倒大馬、越南以及泰國等國民眾，號稱「亞洲詐騙IT NO.1」。（示意圖／本刊繪圖組）

▲台灣IT公司成詐團搶手貨，專幫詐團製作不法網頁甚至APP，騙倒大馬、越南以及泰國等國民眾，號稱「亞洲詐騙IT NO.1」。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

另類台灣軟實力站上國際，檢警接獲情資，一名綽號「傳奇」的台灣工程師陳男專門幫東南亞詐騙集團製作假官網，以假檢警套路行騙大馬、泰國、越南，號稱「亞洲詐騙IT NO.1」，經連月布線蒐證日前才將傳奇和其老闆巫男逮捕。

該公司製作假官網維妙維肖，更研究應用「變臉」技術，以假檢警透過視訊和受害者對話「騙到底」，這也是國內首宗查獲工程師偽造官署釣魚網站，而躲在幕後協助詐團，狡辯「我又沒有騙人」的工程師傳奇陳男被依《詐欺罪》送辦。

檢警去年接獲國外情資，直指某惡意釣魚網站設計者為台灣工程師「傳奇」陳男，遂組成專案小組循線追查，原來，陳男偽造包括越南公安部門、泰國民事法院等官網，首頁與正版從logo到主圖全部一樣，只有右方多出3個欄位，最上面是輸入身分證查詢、中間為監管銀行帳戶，最後是依照用戶手機安卓或哀鳳系統，提供下載APP、APK。詐騙集團即是利用此假官網，在當地進行假檢警詐騙。

網紅小玉利用Deep Fake技術合成A片吃上官司，詐團也注意到此，打算要客製變臉程式應用在假檢警騙局。（圖／報系資料照）

▲網紅小玉利用Deep Fake技術合成A片吃上官司，詐團也注意到此，打算要客製變臉程式應用在假檢警騙局。

其中，一名泰國被害人接到自稱檢警之簡訊，表示他涉及不法云云，帳戶需要進行監管，他覺得奇怪回撥，還與檢警對話，依照對方給的泰國民事法院網址，輸入身分證字號查證，發現自己真的有案在身，他嚇得依照對方指示下載了APP並且轉帳，最後戶頭裡的160萬泰銖血汗錢全部不見，這時他才發現一切全是詐騙集團的詐術。

設計出這套以假亂真網站的就是巫男和他招攬的台灣工程師陳男合組的公司。巫男有博弈資歷，曾在九州娛樂城擔任網路行銷經理，負責論壇張貼廣告、吸收會員及下游賭客，也因此在2020年涉犯《賭博罪》入監服刑。他出獄後找來打遊戲認識的陳男組IT公司，專攻幫詐團客製化製作網頁程式、釣魚網站、研發APP等，經查該公司至少與20個詐騙機房合作，光是運作中的假網站就高達28個，該公司主打台灣工程師超強軟實力，在詐騙圈名號響亮，號稱「亞洲第一詐騙IT公司」。

檢警逮捕主嫌巫男以及綽號傳奇的主要工程師等5人，這也是國內首次破獲詐騙IT公司。（圖／報系資料照）

▲檢警逮捕主嫌巫男以及綽號傳奇的主要工程師等5人，這也是國內首次破獲詐騙IT公司。

偵辦過程中，檢警驚訝發現，巫男還找外包工程師以近20萬元代價研發攔截簡訊APP，當被害人被騙下載該APP後，其手機接收到的簡訊詐團全部看的到，如民眾依照指示轉帳，銀行發提醒簡訊等，詐團均可直接控管刪除，讓受害人被騙的神不知鬼不覺，所幸該APP刪除功能尚在研發階段。

也有詐團為了讓騙局更「真」，注意到Deep Fake技術，求助該巫男公司，詢問是否能「變臉」特定官員或警官，再藉由視訊，讓被害人深信不疑、乖乖踏入圈套。

檢警鎖定「傳奇」陳男追查，發現他受雇於主嫌巫男，了解詐騙集團整個運作模式後，悄悄靠著自己的技術底打算自立門戶，找業務幫他開發客戶、兜售詐騙網站程式。

檢警前後發動幾波搜索，日前逮捕巫男、陳男等5人，起獲電腦5台、手機及平板17台、13,512顆USDT（泰達幣，折合台幣約40萬元），全案依《偽造文書》、《詐欺》、《妨害電腦使用》移送偵辦。

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