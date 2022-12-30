　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CNN：拜登赴家族傳統度假地　幾乎已決定競選連任

▲▼拜登,Joe Biden。（圖／路透）

▲拜登的團隊正在為他幾個月後宣布競選連任做準備。（圖／路透）

中央社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登本週選擇與家人在他常做出生涯重要決定的加勒比海聖克洛伊島度假，而根據知情人士說法，拜登基本上已經決定要競選連任。

報導還指出，留在華府的拜登（Joe Biden）幕僚正在準備通常每年1月底或2月初發表的總統國情咨文演說稿，並將這次演說內容視為替拜登連任選戰立下可能主攻主題與政見的機會。

隸屬美屬維京群島（US Virgin Islands）的聖克洛伊島（St. Croix）是拜登與第一夫人吉兒（Jill）鍾愛的度假地點之一，自2000年年中以來，兩人約有10次選在當地度假。

2014年拜登夫婦來這裡2次，分別在跨年時與3月。2015年拜登決定不競選總統後，在這裡過耶誕假期。2016年美國前總統川普（Donald Trump）勝選後準備入主白宮之前，拜登也在這裡休息度過副總統任內最後時光。

拜登一家過去2年跳過在聖克洛伊島度過年終假期的傳統，今年卻恢復2019年的行程。當時拜登正在考慮是否競選總統，元旦當天他與夫人被拍到出現在聖克洛伊島熱門景點。這趟假期拜登一家做出決定：數個月後他要宣布參選總統。

如今拜登夫婦又來到聖克洛伊島度假，令人有2019年重現的感覺。兩人與關係緊密的家人27日抵達這座島相聚。有幾位知悉拜登家人近期對話的人士告訴CNN，拜登的家人現已承諾支持他參加2024年總統大選。

拜登政府高階官員先前便認為，這趟聖克洛伊島之行會是一個重要關頭，在決定拜登的政治前途上會扮演重要角色。儘管拜登仍打算與家人商量競選連任的利弊，最近與他討論過相關議題的人士表示，基本上這件事已經做了決定。

拜登的團隊也正在為他幾個月後宣布競選連任做準備，除非出現不可預期的事件或拜登突然改變心意才可能有變卦。原本外界不斷揣測，現年80歲的拜登是否會尋求再任4年，如今臆測可止。

拜登11月也在一場記者會上表示：「這最終是個家族決定。我想每個人都希望我競選（連任），但我們將需要討論一番。」

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
台中工廠惡火「增至4死」！刷油漆突起火　單親爸插管搶救中
Toyz被打笑說「肌肉棒子公報私仇」！館長不簽約了
小甜甜爆「遭教會阻止驗傷」！　林利霏怒開轟
「信樂團」推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CNN：拜登赴家族傳統度假地　幾乎已決定競選連任

迎接中國旅遊大軍！泰國政府有意「提供旅客免費疫苗」

眾院向川普發傳票！2個月就撤銷　國會暴動案「委員會準備解散」

炸彈氣旋狂轟北美！「結冰鹿」遭封印路邊　民眾狂撥雪救命

3年來首次完全解禁！　日本返鄉人潮塞爆機場車站

南韓隧道大火原因曝！「44輛車受困」5死37傷　總統下令徹底搜救

南韓公路隧道大火！　倖存者嚇爆「黑煙衝過來」：全部人棄車狂奔

男友3天前被射殺！　16歲少女聖誕節隔天突然「陳屍垃圾桶中」

唯一居民病逝！日本孤島成「無人島」　前島民嘆：只剩祖墳了

比日本還嚴！這國全面禁止陸客入境…一文看懂全球邊境新規

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

驚悚畫面曝！機車左轉休旅車高速追撞　藥劑師「噴飛1層樓高」慘死

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

李明依決裂宋逸民　小甜甜揭老公3怪癖｜20221229 ET午間新聞

CNN：拜登赴家族傳統度假地　幾乎已決定競選連任

迎接中國旅遊大軍！泰國政府有意「提供旅客免費疫苗」

眾院向川普發傳票！2個月就撤銷　國會暴動案「委員會準備解散」

炸彈氣旋狂轟北美！「結冰鹿」遭封印路邊　民眾狂撥雪救命

3年來首次完全解禁！　日本返鄉人潮塞爆機場車站

南韓隧道大火原因曝！「44輛車受困」5死37傷　總統下令徹底搜救

南韓公路隧道大火！　倖存者嚇爆「黑煙衝過來」：全部人棄車狂奔

男友3天前被射殺！　16歲少女聖誕節隔天突然「陳屍垃圾桶中」

唯一居民病逝！日本孤島成「無人島」　前島民嘆：只剩祖墳了

比日本還嚴！這國全面禁止陸客入境…一文看懂全球邊境新規

前《超偶》高材生選手涉詐欺！　與男友創人頭公司洗錢3.3億

人妻產後「婆家大變臉」逼出憂鬱症！請老公顧兒1天　遭公婆洗臉

CNN：拜登赴家族傳統度假地　幾乎已決定競選連任

嫩妹獻出初夜「血染床單」！男友爽完追討清潔費：200元不是小數目

台灣6女優空姐裝現身　曝曾遇「20公分暴龍級」對手

太冷！除濕機當暖器用「突燒起來」　她睡夢中被嗆死

《菸害防制法》最後協商8重點曝　開放加熱菸、禁電子煙

迎接中國旅遊大軍！泰國政府有意「提供旅客免費疫苗」

豐原工廠大火奪4命！經查「是違建」　台中市府：限期改善或拆除

台南原民會成果發表　黃偉哲肯定期盼保障原住民族權利落實多元文化

請老婆幫忙拍「求職影片」　老公自稱哈佛畢業她笑翻

國際熱門新聞

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

女餵食羅威那犬　自己慘成聖誕餐被啃食

比日本還嚴！這國全面禁止陸客入境…一文看懂全球邊境新規

南韓高速公路大火原因曝　總統下令徹底搜救

吸引中國遊客　泰國有意提供免費疫苗

男友3天前被射殺　少女突然陳屍垃圾桶

唯一居民病逝！日本孤島成「無人島」

CNN：拜登幾已決定競選連任

南韓隧道大火5死！倖存者：大家棄車狂奔

炸彈氣旋狂轟北美！「結冰鹿」遭封印路邊

加班偷看A片！日公務員爽領「6.2萬加班費」

爸媽遇死亡車禍孩伴屍2天　5歲姊1動作自救

水牛城暴風雪　22歲女受困車裡18小時死亡

更多熱門

相關新聞

聖誕老人送美國一個台灣量級人口

聖誕老人送美國一個台灣量級人口

美國拜登總統上任之後，勒令邊牆停工，並且將美墨邊境敞開，於是根據統計，每個月邊境官接觸到大約30萬無證越境人口，另外加上大約兩倍的漏網之魚，這意味著拜登儼然像是一位四季全天候聖誕老人，在南境送大禮，22個月已經放進來大約相當於一個台灣人口數量的非法移民入境。

撤回川普傳票　國會暴動「委員會將解散」

撤回川普傳票　國會暴動「委員會將解散」

炸彈氣旋狂轟北美！「結冰鹿」遭封印路邊

炸彈氣旋狂轟北美！「結冰鹿」遭封印路邊

男友3天前被射殺　少女突然陳屍垃圾桶

男友3天前被射殺　少女突然陳屍垃圾桶

「孩子們繫好安全帶」　恐怖爸開車輾前妻

「孩子們繫好安全帶」　恐怖爸開車輾前妻

關鍵字：

拜登Joe Biden北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

Toyz被打笑說「肌肉棒子」！館長不簽約了

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

阿Ben再砲宋逸民「協會變邪會」

「信樂團」幕後推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治

20年沒住人！台中「毛骨悚然」套房掛售　房仲證實：124萬成交了

台南仁德印刷工廠凌晨傳火警

台中大火4死　死者留下1歲小孩

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

桃園確定發錢了！　「1族群」爽領7500元

即／台中工廠惡火增至4死！單親爸插管搶救中

蝦皮店到店準時打烊遭踹門！店員反擊被讚爆

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面