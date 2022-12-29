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眾院向川普發傳票！2個月就撤銷　國會暴動案「委員會準備解散」

▲▼美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國前總統川普（Donald Trump）因「1月6日國會暴動襲擊案」收到的傳票已經撤銷。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登上任前，部分川普支持者試圖推翻總統大選結果，並於2021年1月6日引發國會暴動襲擊案。美國眾議院成立特別委員會負責調查，過去18個月舉行10次公開聽證會，採訪1000多名證人，今年10月還向前總統川普本人發出傳票。隨著最終報告出爐，如今委員會已準備解散，這張傳票也因此撤銷。

眾議院1月6日國會遇襲案調查委員會主席、民主黨議員湯普森（Bennie Thompson）致函川普的律師，美媒CNN看過信件後揭露了內容。湯普森在信中寫道，「有鑑於我們的調查即將結束，特別委員會不能在追查傳票所涵蓋的具體訊息，因此，透過這封信，在此正式撤回像前總統川普發出的傳票。同時通知你，他不再有義務遵守或提供證據以上述傳票。」

此前，眾院特別委員會於10月21日對76歲的前總統川普發出傳票，要求他提供有關試圖推翻2020年大選結果相關的文件與出面作證。川普11月起訴委員會，試圖阻止這張傳票生效，讓他可以不必到聽證會上作證。委員會上周發布各界等待已久的最終報告，認定川普參與「多方陰謀」，把這起動亂發生的責任完全歸咎於川普，還建議禁止川普在未來擔任公職。

報導指出，隨著調查終結，該委員會將在明年1月3日新屆國會開議時解散，布僅是川普的傳票，針對其他相關證人的傳票也已一概撤銷。

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