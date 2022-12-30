現代人飲食多元冬令無須進補　營養師：體質不適合進補反添健康負擔

▲民眾喜歡在冷氣團來襲時吃補暖身，但營養師提醒並非每個人都適合進補。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

冬天是一般認為進補的好時機，尤其冷氣團來襲時，人們想要禦寒或自認為身體虛而想吃補，街上的薑母鴨、羊肉爐及藥膳排骨店人潮總絡繹不絕；不過營養師提醒，吃補需留意本身體質是否合適，若喝了含有酒精的補湯，也應當心避免開車而觸法。

衛福部南投醫院營養師黃淑敏表示，早期物資較缺乏、民眾生活困苦，會利用冬季進補，透過攝取肉類等蛋白質、燉煮藥材來補充營養能量及讓身體暖和；但現代人飲食多元，許多民眾還有營養過剩、甚至罹患「三高」的情況，沒有特別進補的必要性。

黃淑敏指出，大部分的進補食材除了鴨肉、雞肉等肉類本身，多會加入中藥材及米酒、高粱酒等酒類去燉煮，甚至有些料理會使用全酒料理提升風味，她提醒應克制食用量，不要攝取過多的普林、鹽分、膽固醇及熱量，而年長者、心血管疾病、肝臟疾病、腸胃道疾病、痛風、腎臟功能不好的民眾也要注意，避免加重身體負擔。

黃淑敏說，如果不確定自己的體質是否適合吃補，可以諮詢醫師或營養師的建議，也強調均衡飲食、規律運動才是強身的不二法門，心血來潮的進補未必為身體帶來好處。