　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

變天「大雨來襲」台灣頭紫爆！圖看濕冷7天10°C警報　下波冷氣團

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲告別好天氣！東北季風挾大雨報到。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，明天（28日）開始變天，受東北季風增強影響，迎風面北部、東半部降雨機率增加，尤其基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雨勢明顯，有局部大雨發生機率；溫度方面，西半部清晨低溫約11至14度，新竹以南到高雄及南投有局部10度低溫，中南部日夜溫差大，白天高溫可回到20至23度，北東則轉濕涼至跨年。

氣象局預報，明天起北部、東半部水氣增加，比較乾爽有陽光的天氣，只剩在中南部地區，北部、東半部雲多，降雨機率較高，高溫會稍下降，一整天都是比較濕涼的感覺，且各地早晚仍偏涼，清晨受輻射冷卻影響，新竹至高雄、南投地區仍有局部10度以下低溫，今夜10時07分持續針對新竹以南至高雄10縣市發布黃色燈號（寒冷）的「低溫特報」，清晨將有10度以下低溫發生機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲北台灣再度變天濕冷，一路持續7天。（圖／中央氣象局、NCDR）

預計這樣一直到持續到31日跨年（周六）。氣象局指出，29日（周四）至31日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也偏涼，中南部日夜溫差大；迎風面水氣較多，北部、東半部有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生機率。

1月1日、2日（周日、下周一）東北季風稍減弱，北東氣溫稍回升，各地早晚仍涼，且迎風面水氣仍多，北東仍有局部短暫雨。3日（下周二）東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼、有局部短暫雨，其他地區多雲到晴、早晚涼。

天氣風險公司也說，過去近一周台灣都是乾冷的天氣環境，接下來一路到跨年夜天氣環境又稍稍點變化了。因為接下來冷空氣南侵的幅度都不如前幾波那麼強，感受上不再如此冷冽，相反的，水氣增有增多趨勢，對北、東部將有大變化。

天氣風險公司預報，周三起冷空氣南下的幅度較弱，逐日氣溫變化不大，但畢竟涼冷的空氣仍陸續南下，整體氣溫感受都還是偏涼涼冷冷，越往南氣溫的降幅雖然越小，但因中南部雲量相對少，仍有輻射冷卻作用所帶來的低溫，日夜溫差還是比較明顯的。 周三到周末台灣附近大致上都會持續受東北季風影響，且迎風面水氣將會逐日增多，北部、東半部轉為陰陰雨雨的天氣，背風面的中南部普遍可維持晴時多雲的天氣。

另外31日跨年夜至元旦假期，涼冷空氣有些減弱，氣溫將有些小幅回升，但很快地1月2日將有機會再度伴隨一波冷氣團南下，各地氣溫將再轉冷。

▼氣象局2日預報如下：

【12/28(三)、12/29(四)】
 ●氣溫：
北部／宜蘭：明顯涼冷，全天約在15~18度間。
花蓮／台東：溫度變化不大，全天約在17~23度間。
中部／南部：早晚偏涼，低溫約12~15度，白天溫暖溫差大。

●降雨：
北部／宜蘭／馬祖：天氣陰雨。
基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨發生機率。
花蓮／台東／金門：雲多有局部短暫雨。
中部／南部／澎湖：影響小，天氣多雲到晴。

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
史上頭一遭！當選人「不就職」　老公來補選
變天「大雨來襲」台灣頭紫爆！圖看濕冷7天10°C警報　下波冷
快訊／藝起發光不是教會！黃國倫寇乃馨證實：我們「被離開」
台灣垃圾車紅到國外！　外媒驚嘆：回收率全球最高
宋逸民妻一當上師母「這些衣服全送白家綺」！堅守3禁忌
23歲巨胸正妹「棄當公務員」　出道拍AV
華為天才少年「稚暉君」離職！　放棄887萬年薪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

變天「大雨來襲」台灣頭紫爆！圖看濕冷7天10°C警報　下波冷氣團

兵役延至1年「一群人要發財」！超多退伍前輩喊：花在這裡最值得

新竹女中期末考驚現「超害羞迷因」！律師也歪樓：老師車速過快

日本嚇歪「機場全面篩陸客」台灣不跟！王必勝曝2原因：返鄉人數可控

蔥油餅店掛布條「本店頂讓」！路人細看笑了：好吃到並軌

「與其看她痛，不如讓她走！」有一種告別是身為父母不捨孩子的放手

放學直奔機場　北一女樂儀旗隊赴美參加「玫瑰花車大遊行」　

第3波疫情殺到！過去一周「近6千人重複感染」　一圖秒懂飆升趨勢

今年台灣空品創歷年最佳！環保署：降雨日增＋境外污染少

目睹老公抱弟媳「一手伸到下體」　婆婆也知情！妻忍10年：是個婊

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

變天「大雨來襲」台灣頭紫爆！圖看濕冷7天10°C警報　下波冷氣團

兵役延至1年「一群人要發財」！超多退伍前輩喊：花在這裡最值得

新竹女中期末考驚現「超害羞迷因」！律師也歪樓：老師車速過快

日本嚇歪「機場全面篩陸客」台灣不跟！王必勝曝2原因：返鄉人數可控

蔥油餅店掛布條「本店頂讓」！路人細看笑了：好吃到並軌

「與其看她痛，不如讓她走！」有一種告別是身為父母不捨孩子的放手

放學直奔機場　北一女樂儀旗隊赴美參加「玫瑰花車大遊行」　

第3波疫情殺到！過去一周「近6千人重複感染」　一圖秒懂飆升趨勢

今年台灣空品創歷年最佳！環保署：降雨日增＋境外污染少

目睹老公抱弟媳「一手伸到下體」　婆婆也知情！妻忍10年：是個婊

葳老闆／結婚可能是幸福的一種　但不是幸福的唯一可能

澳洲政府撤銷入境禁令　喬帥、納達爾暖身拚澳網

收回扣又賣職缺收賄390萬　宜蘭頭城鎮前鎮長曹乾舜判刑6年半

兵役延長將遇三問題「僅1年難改善」　學者：國軍大餅將成鏡花水月

56歲美魔女曾借900萬給前夫！　「隱忍小三小四住進家」難過暴瘦

壽險業11月加碼持股到1.6兆　單月暴增1600億！

向太直播帶貨「玩汪小菲床墊梗」驟減90萬粉！認了出烏龍：很多要改進

科索沃北部緊張局勢升級　塞爾維亞軍隊進入「最高警戒」

變天「大雨來襲」台灣頭紫爆！圖看濕冷7天10°C警報　下波冷氣團

日本針對「中國旅客」入境快篩　中國外交部：中國始終科學防疫

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

生活熱門新聞

染完頭髮才知懷孕！她衝醫院「直接人工流產」

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

懶人露營「1晚近1萬」食材寒酸！帳篷、枕頭發霉

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

洗手台被嘉明塞爆！日大學公告引瘋傳

加薪中大獎！元旦4星座「偏財運炸裂」

葡「萄」不唸「桃」課本讀音曝！內行解答

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

「文化成年禮」1200元3月開放領取

正義律師逼退博客來　卻受傷最深

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

更多熱門

相關新聞

明變天！　「連3天大雨」地區曝

明變天！　「連3天大雨」地區曝

天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，周三到周末北部及東半部容易有些降雨發生，尤其周四至周六的日累積雨量，將有機會達大雨等級。

今晨5.2℃明雨區擴大！1圖秒懂連假天氣

今晨5.2℃明雨區擴大！1圖秒懂連假天氣

遇大寒！　「今年過年會很冷」

遇大寒！　「今年過年會很冷」

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

今轉雨！清晨3.4℃　連假天氣曝

今轉雨！清晨3.4℃　連假天氣曝

關鍵字：

氣象氣象雲大陸冷氣團冷氣團東北季風

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

宋逸民妻一當上師母「這些衣服都不能穿」

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

染完頭髮才知懷孕！她衝醫院「直接人工流產」

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

宋逸民爆要教友「做禮拜要哭出來」：拍出來才感動！

宋仲基女友爆已是人母「10年前孕照」曝光

小甜甜質問宋逸民「真相是什麼」：往往是人的問題

符合這資格　直接領3000元

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面