變天「大雨來襲」台灣頭紫爆！圖看濕冷7天10°C警報　下波冷氣團

▲告別好天氣！東北季風挾大雨報到。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，明天（28日）開始變天，受東北季風增強影響，迎風面北部、東半部降雨機率增加，尤其基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雨勢明顯，有局部大雨發生機率；溫度方面，西半部清晨低溫約11至14度，新竹以南到高雄及南投有局部10度低溫，中南部日夜溫差大，白天高溫可回到20至23度，北東則轉濕涼至跨年。

氣象局預報，明天起北部、東半部水氣增加，比較乾爽有陽光的天氣，只剩在中南部地區，北部、東半部雲多，降雨機率較高，高溫會稍下降，一整天都是比較濕涼的感覺，且各地早晚仍偏涼，清晨受輻射冷卻影響，新竹至高雄、南投地區仍有局部10度以下低溫，今夜10時07分持續針對新竹以南至高雄10縣市發布黃色燈號（寒冷）的「低溫特報」，清晨將有10度以下低溫發生機率。

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▲北台灣再度變天濕冷，一路持續7天。（圖／中央氣象局、NCDR）



預計這樣一直到持續到31日跨年（周六）。氣象局指出，29日（周四）至31日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也偏涼，中南部日夜溫差大；迎風面水氣較多，北部、東半部有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生機率。

1月1日、2日（周日、下周一）東北季風稍減弱，北東氣溫稍回升，各地早晚仍涼，且迎風面水氣仍多，北東仍有局部短暫雨。3日（下周二）東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼、有局部短暫雨，其他地區多雲到晴、早晚涼。

天氣風險公司也說，過去近一周台灣都是乾冷的天氣環境，接下來一路到跨年夜天氣環境又稍稍點變化了。因為接下來冷空氣南侵的幅度都不如前幾波那麼強，感受上不再如此冷冽，相反的，水氣增有增多趨勢，對北、東部將有大變化。

天氣風險公司預報，周三起冷空氣南下的幅度較弱，逐日氣溫變化不大，但畢竟涼冷的空氣仍陸續南下，整體氣溫感受都還是偏涼涼冷冷，越往南氣溫的降幅雖然越小，但因中南部雲量相對少，仍有輻射冷卻作用所帶來的低溫，日夜溫差還是比較明顯的。 周三到周末台灣附近大致上都會持續受東北季風影響，且迎風面水氣將會逐日增多，北部、東半部轉為陰陰雨雨的天氣，背風面的中南部普遍可維持晴時多雲的天氣。

另外31日跨年夜至元旦假期，涼冷空氣有些減弱，氣溫將有些小幅回升，但很快地1月2日將有機會再度伴隨一波冷氣團南下，各地氣溫將再轉冷。

▼氣象局2日預報如下：

【12/28(三)、12/29(四)】－

●氣溫：

北部／宜蘭：明顯涼冷，全天約在15~18度間。

花蓮／台東：溫度變化不大，全天約在17~23度間。

中部／南部：早晚偏涼，低溫約12~15度，白天溫暖溫差大。

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●降雨：

北部／宜蘭／馬祖：天氣陰雨。

基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨發生機率。

花蓮／台東／金門：雲多有局部短暫雨。

中部／南部／澎湖：影響小，天氣多雲到晴。