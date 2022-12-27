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今晨5.2℃明雨區擴大！1圖秒懂連假天氣　冷氣團又來了

（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲近期天氣圖。（點圖可放大／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

周三起雨區擴大！中央氣象局觀測，今天（27日）清晨平地最低溫出現在新竹縣峨眉的5.2度。天氣風險公司製作一張圖讓民眾了解跨年、元旦天氣，並提醒周三起到周末，北部及東半部將轉為陰雨天氣；下周一有機會再伴隨一波冷氣團南下，各地將再轉冷。

氣象局今晨對17縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至上午低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

新竹縣、苗栗縣、南投縣有6度以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】

新北市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

▼17縣市低溫特報。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，今天各地依舊是晴到多雲的天氣為主，但水氣逐漸增加，迎風面的基隆北海岸及東半部降雨機率會逐漸提高；溫度方面，清晨在輻射冷卻效應下，各地氣溫偏低，西半部低溫約9至12度，東半部約14至16度，而白天高溫在北部及東半部約18至22度，中南部可以來到24至26度，中南部日夜溫差大。

氣象局指出，周三東北季風增強，周四至周六東北季風影響，北台灣整天濕涼，其他地方早晚涼，中南部輻射冷卻明顯情況下，清晨局部地區還是偏冷，日夜溫差依舊大；迎風面水氣增多，基隆北海岸、大台北及東北部有短暫雨，北部、東部及東南部有局部短暫雨，周三、周四東北部有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局預報，周日、下周一東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；水氣仍多，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

天氣風險在臉書表示，周三起冷空氣南下幅度與上周相比都弱了許多，逐日氣溫變化雖然說是不大，但畢竟涼冷空氣仍陸續南下，整體氣溫感受都還是偏涼涼冷冷，越往南氣溫降幅雖然越小，但由於中南部雲量相對較少的關係，依舊是要留意輻射冷卻作用所帶來的低溫，日夜溫差還是比較明顯。

天氣風險分析，周三起一路到周末，台灣附近大致上都會持續受東北季風影響，且迎風面水氣將會逐日增多，北部及東半部將會轉為陰陰雨雨的天氣；而背風面的中南部則影響不大，普遍可維持晴時多雲的天氣。

天氣風險指出，跨年夜至元旦涼冷空氣亦會再有些減弱，氣溫將有些小幅回升；但很快下周一將有機會再度伴隨一波冷氣團南下，各地氣溫將再轉冷。

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