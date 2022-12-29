　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蝦皮店到店準時打烊　奧客「暴怒踹鐵門」！女店員一招反擊被讚爆

▲▼ 蝦皮店到店（圖／記者劉維榛攝）

▲女店員因為準時打烊，遭暴怒的奧客踹鐵門，對方還跑到Google留下負評。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者柯振中／綜合報導

台灣有許多服務周到的店家，卻也因此養出百般刁難店員的奧客。一名女子在蝦皮購物的店到店門市工作，沒想到因為準時打烊，遭奧客踹鐵門、留負評辱罵，氣得她出言回嗆，留言已截圖存證，若不刪除將提出告訴，強力回擊的方式讓一票網友讚翻。

這名女子在Dcard分享，這組情侶顧客晚間10點23分到門市內，取貨時卻沒有足夠的現金，只能外出找提款機，於是她出言提醒，蝦皮店到店並非24小時營業，晚間10點30分就會打烊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

情侶顧客10點30分壓線返回，但店內的打烊鐘已響起，女子於是拉下店舖的鐵門，開始做結算、清理等工作，沒想到算帳的過程中，竟然聽到鐵門「碰」了一聲，疑似是情侶顧客惱羞成怒、領不到貨而踹門。

事後女子上網查詢Google評論，發現情侶顧客不斷留下負評，還嗆聲「晚上那個T，態度極差，不想上班就回家喝奶，可憐。這輩子就這樣了吧，悲哀」，字眼相當不雅。

▼顧客氣得到Google留負評，且字眼相當不雅。（示意圖／記者曾筠淇攝）

▲▼蝦皮店到店。（圖／記者曾筠淇攝）

女子看完以後，也透過自身的Google帳號留言回覆，她有明確告知打烊時間，態度並沒有問題，且當時店內的打烊鐘響起，依照規定就是關門、算帳，且一個人打烊的事情很多、時間緊迫，換成其他人，大概也不想因為顧客在打烊時到訪，而耽誤下班的時間，不明白為何要因此被冠上「服務態度不佳」的標籤。

女子也出言反擊，這些留言都已截圖存證、踹鐵門傷害門市資產，也同樣有錄影留存，如果不刪除留言，她將提出告訴，「我沒必要這樣被你羞辱。」

遭到無理顧客對待的經歷曝光，不少人留言力挺，「情緒管理真的有待加強欸…幸好你沒事！不然硬碰硬不知道會發生什麼事」、「支持準時下班的權利」、「支持準時下班！不要寵壞那些北七客人」、「我是服務業，為什麼我們體諒客人，那客人有體諒我們嗎？不是服務業就該死」、「為什麼要因為壓秒到的客人影響到下班時間？到底為什麼？」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／畫面曝光！北市男突衝出「公車迎面猛撞」命危
快訊／涉內線交易遭搜索　高端發聲明
歌手爆失聯5個月　警方證實「已收到家屬報案」
指甲邊起絲別拔！醫揭「狂脫皮4原因」　護手秘訣看這
蝦皮店到店準時打烊　奧客「怒踹鐵門」！女店員一招反擊被讚爆
華為智慧型手表綁火腿上「測出血氧心跳」！公司回應
當完4個月的役男還要「補當兵」？　國防部解答了
高端內線交易案　基亞董座張世忠遭搜索約談
台中火警「3死1插管」！市長盧秀燕到場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化市22.6萬人口「消防員僅58人」！小隊長崩潰舉牌：幫幫我們

Toyz被打笑說「肌肉棒子公報私仇」！館長不簽約了：不知尊師重道

蝦皮店到店準時打烊　奧客「暴怒踹鐵門」！女店員一招反擊被讚爆

快訊／台鐵爆死傷事故　苑裡=通霄行車中斷

行人過馬路「紅燈慢慢走」！汽車駕駛無奈公布畫面：誰尊重我們

12星座「新年運勢」一次看！雙魚財運滾滾、巨蟹跨出舒適圈

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！狂吃重拳倒下　2.2萬人線上朝聖

94年次後當兵一年很哀怨？　他揭「7年級生悲慘世代」：剛好而已

2023年屬羊、蛇慎防血光之災　兔龍身體健康最差「這3個月當心」

「一脫外套激凸」心儀妹羞認...冬天都不穿！答案超誠實：太舒服

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

印尼妻溜台語嗆酒空尪　「用情緒工作怎幹大事？」

虎斑貓享受被踢的感覺　每天跑嫩嬰腳下等按摩

彰化市22.6萬人口「消防員僅58人」！小隊長崩潰舉牌：幫幫我們

Toyz被打笑說「肌肉棒子公報私仇」！館長不簽約了：不知尊師重道

蝦皮店到店準時打烊　奧客「暴怒踹鐵門」！女店員一招反擊被讚爆

快訊／台鐵爆死傷事故　苑裡=通霄行車中斷

行人過馬路「紅燈慢慢走」！汽車駕駛無奈公布畫面：誰尊重我們

12星座「新年運勢」一次看！雙魚財運滾滾、巨蟹跨出舒適圈

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！狂吃重拳倒下　2.2萬人線上朝聖

94年次後當兵一年很哀怨？　他揭「7年級生悲慘世代」：剛好而已

2023年屬羊、蛇慎防血光之災　兔龍身體健康最差「這3個月當心」

「一脫外套激凸」心儀妹羞認...冬天都不穿！答案超誠實：太舒服

真「三巨頭」！西蒙斯攻守找到定位　籃網奪10連勝功不可沒

演員男友市區酒駕飆車！　「反骨」琳妲坐副駕嚇壞：我不要了

快訊／涉內線交易遭士檢搜索　高端證實2基層遭約談後無保請回

Hyundai「縮小版Tucson」登場！主打年輕世代　定位比Kona親民

千人新冠防疫認知調查「3成不及格」　甚至有題目沒人答對

台灣要認命　認真考慮兩岸和談

先探／謝金河：景氣墜落像雪落下的聲音

彰化市22.6萬人口「消防員僅58人」！小隊長崩潰舉牌：幫幫我們

快訊／北市行人突衝出「公車迎面猛撞」命危　行車紀錄器畫面曝光

阿雅罕曬8歲女兒「見證成長的一天」　氣質美貌曝光網讚：好漂亮

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

今明雨擴全台　2地區一路下到明年

日本單日415死創新高！林氏璧建議帶3寶赴日

苗栗懶人露營住到發霉帳篷！業者反擊了

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！

幼兒園老師熱舞「抖動19秒」　媽媽們怒了

12星座「2023好事要發生了」！

小二女國文考卷！媽一看超火　爸爸沉默了

更多熱門

相關新聞

超商包裹也能外送了！按1鍵送到家

超商包裹也能外送了！按1鍵送到家

懶人請看過來！相信每個人多少都有回家後才想起忘記拿超商包裹的經驗，實在懶得再多跑一趟，現在就有超商宣布，12/31起將推出全新「包裹送到家」服務，且還可同時併買取貨門市之各式商品，1指就能搞定領包裹、購物。

客人路上暈車！他體貼1舉動「收負評」傻了

客人路上暈車！他體貼1舉動「收負評」傻了

客拖7天不取貨　求饒變電箱爆炸

客拖7天不取貨　求饒變電箱爆炸

便當店氣爆　美廉社被波及燒成一片焦黑

便當店氣爆　美廉社被波及燒成一片焦黑

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

關鍵字：

蝦皮店到店奧客鐵門取貨貨到付款

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

「信樂團」幕後推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面