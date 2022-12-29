蝦皮店到店準時打烊　奧客「暴怒踹鐵門」！女店員一招反擊被讚爆

▲女店員因為準時打烊，遭暴怒的奧客踹鐵門，對方還跑到Google留下負評。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣有許多服務周到的店家，卻也因此養出百般刁難店員的奧客。一名女子在蝦皮購物的店到店門市工作，沒想到因為準時打烊，遭奧客踹鐵門、留負評辱罵，氣得她出言回嗆，留言已截圖存證，若不刪除將提出告訴，強力回擊的方式讓一票網友讚翻。

這名女子在Dcard分享，這組情侶顧客晚間10點23分到門市內，取貨時卻沒有足夠的現金，只能外出找提款機，於是她出言提醒，蝦皮店到店並非24小時營業，晚間10點30分就會打烊。

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情侶顧客10點30分壓線返回，但店內的打烊鐘已響起，女子於是拉下店舖的鐵門，開始做結算、清理等工作，沒想到算帳的過程中，竟然聽到鐵門「碰」了一聲，疑似是情侶顧客惱羞成怒、領不到貨而踹門。

事後女子上網查詢Google評論，發現情侶顧客不斷留下負評，還嗆聲「晚上那個T，態度極差，不想上班就回家喝奶，可憐。這輩子就這樣了吧，悲哀」，字眼相當不雅。

▼顧客氣得到Google留負評，且字眼相當不雅。（示意圖／記者曾筠淇攝）



女子看完以後，也透過自身的Google帳號留言回覆，她有明確告知打烊時間，態度並沒有問題，且當時店內的打烊鐘響起，依照規定就是關門、算帳，且一個人打烊的事情很多、時間緊迫，換成其他人，大概也不想因為顧客在打烊時到訪，而耽誤下班的時間，不明白為何要因此被冠上「服務態度不佳」的標籤。

女子也出言反擊，這些留言都已截圖存證、踹鐵門傷害門市資產，也同樣有錄影留存，如果不刪除留言，她將提出告訴，「我沒必要這樣被你羞辱。」

遭到無理顧客對待的經歷曝光，不少人留言力挺，「情緒管理真的有待加強欸…幸好你沒事！不然硬碰硬不知道會發生什麼事」、「支持準時下班的權利」、「支持準時下班！不要寵壞那些北七客人」、「我是服務業，為什麼我們體諒客人，那客人有體諒我們嗎？不是服務業就該死」、「為什麼要因為壓秒到的客人影響到下班時間？到底為什麼？」